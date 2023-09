„Kidical Mass“ – bunte Fahrrad-Demo in Teltow

Vom 16. bis 24. September 2023 bringt das „Kidical Mass-Aktionsbündnis“ wieder Menschen in hunderten Orten Deutschlands auf die Fahrräder und fordert von der Metropolregion bis in den ländlichen Raum „Straßen sind für alle da!“ – Teltow macht am 24. September mit!

An den Aktionstagen machen sich Kinder, Eltern, Großeltern, Freunde, Nachbarn und Schulen für kinder- und fahrradfreundliche Orte, sichere Schulwege und selbstständige Mobilität stark. Mit großen bunten „Kidical Mass-Fahrraddemos“, Schulstraßen und den Fahrradbussen „Bicibús“ zeigen alle Generationen, wie Städte und Gemeinden fahrradgerecht zu gestalten sind.

Die Stadt Teltow nimmt auch in diesem Jahr wieder teil: Am Sonntag, 24. September 2023, findet eine von der Ortsgruppe Teltow des ADFC Brandenburg organisierte Fahrraddemo unter dem Motto „Kinder aufs Rad – Straßen sind für alle da“ statt.

>> Start ist um 15:00 Uhr am Ahlener Platz am S-Bahnhof Teltow.

Mitmachen können alle Kinder und Jugendlichen, die selbst Radfahren können; Babys, Kleinkinder auf Sitzen, in Anhängern, Lastenrädern und Laufrädern; Familien & Freunde – einfach alle.

Symbolfoto: Pixabay.com