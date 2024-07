Polizei sucht mutmaßliche Ladendiebe

Im Januar hat sich in einem Geschäft in Mahlow ein Diebstahl ereignet. Zwei bislang unbekannte Männer nahmen Waren aus den Regalen an sich und verließen im weiteren Verlauf den Laden ohne zu bezahlen.



Der Wert der erbeuteten Waren beläuft sich auf rund 300 Euro. Von den beiden Tatverdächtigen liegen Bildaufnahmen vor, mit denen die Polizei nach den unbekannten Männern sucht.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt die abgebildeten Personen oder kann Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben? Hinweise – möglichst unter Angabe der Fahndungsnummer (59-24) – nimmt die Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter der Telefonnummer 03371/600-0 oder online entgegen.

Fotos: Polizeidirektion West