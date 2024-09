APM-Wertstoffhof in Teltow öffnet wieder seine Tore

Nach rund zweijähriger Bauzeit öffnet der modernisierte Wertstoffhof der APM in Teltow wieder seine Tore: Ab dem 24. September, 8.30 Uhr, können dort wieder wie gewohnt Abfälle angenommen werden.

Um neuen gesetzlichen Regelungen und Umweltstandards gerecht zu werden, fanden auf dem Wertstoffhof der APM Abfallwirtschaft Potsdam- Mittelmark GmbH in Teltow ab Oktober 2022 intensive Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen statt. Diese hatten das Ziel, den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Mitarbeitern vor Ort mehr Sicherheit und Komfort zu garantieren.



Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen und der danach erfolgreich absolvierten amtlichen Abnahme wird der Wertstoffhof am 24. September 2024 wiedereröffnet. Diana Grund, Geschäftsführerin der APM GmbH, zeigte sich erfreut: „Der Teltower Wertstoffhof bietet eine attraktive und wohnortnahe Möglichkeit, Wertstoffe zu erfassen und zu verwerten. Die Modernisierung ist ein wichtiger Beitrag zu mehr Umweltschutz im Landkreis. Als Bauwerk im Dienste einer nachhaltigen Daseinsvorsorge kommt der hochmoderne Hof jetzt allen zugute – den Bürgern und unseren dort arbeitenden Kollegen.“ Die im Zuge der

Baumaßnahmen geltenden Einschränkungen bei der Abfallannahme seien ab dem 24.09.2024 hinfällig, so Diana Grund.

Die neuen und besonderen Merkmale des Wertstoffhofs umfassen drei große Dächer und eine Überdachung für haushaltstypische Elektrogeräte. Diese baulichen Veränderungen wurden aufgrund wasserrechtlicher Vorgaben umgesetzt, die dem Schutz der Umwelt und damit unseres Lebensraumes dienen. Die Dächer schirmen nicht nur die jeweiligen Abfallcontainer vor Witterungseinflüssen ab, sondern bewahren Besucher und Mitarbeiter des Wertstoffhofs vor Regen oder Hitze. Desgleichen erfolgt die Abfallanlieferung nun über 2024-09-17 Wiedereröffnung Wertstoffhof Teltow eine befahrbare Rampe, die es den Kunden ermöglicht, ihre zu entsorgenden Habseligkeiten rückenschonend nach unten in die entsprechenden Container zu werfen. Auf dem APM-Wertstoffhof Teltow können aus allen Haushalten, vorübergehend genutzten Objekten und gewerblichen Einrichtungen des Landkreises Potsdam-Mittelmark haushaltsübliche Abfälle in Kleinmengen abgegeben werden.



Die APM GmbH als kommunaler Entsorgungsdienstleister mit Hauptsitz in Niemegk und Wertstoffhöfen in Teltow, Werder und Niemegk ist zuständig für einen der größten deutschen Flächenlandkreise mit bis zu 2.600 Quadratkilometer. Die ihr überantwortet Abfallentsorgung für etwa 90.000 Haushalte mit 223.000 Einwohnern erfüllt die APM solide und wirtschaftlich im Auftrag des Landkreises Potsdam-Mittelmark mit knapp 200 Mitarbeitern.

Fotos: APM