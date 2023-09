Das ALFA-Mobil zu Gast in Teltow

Am 5. September machte das ALFA-Mobil im Foyer des Gesundheitszentrums Teltow Station. Von 09.00 bis 13.00 Uhr konnten sich Menschen, die Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben, beraten und helfen lassen. Mit dabei war auch eine selbst betroffene Lernbotschafterin die über Ursachen, Hintergründe und mögliche Wege aus der Schriftlosigkeit informierte.

Zeitung lesen, Notizen für die Kinder schreiben, E-Mails im Büro verschicken – was für viele selbstverständlich klingt, ist für millionen Menschen im Alltag nicht zu bewältigen. Mehr als sechs Millionen Erwachsene in Deutschland haben große Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben – in Teltow ist jeder achte Erwachsene betroffen. Zum Weltalphabetisierungstag kam das ALFA-Mobil des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung e.V. (BVAG) nach Teltow und informierte über Angebote zum besseren Lesen- und Schreibenlernen für Erwachsene in Teltow und Kleinmachnow.

IIn Teltow besuchte das ALFA-Mobil auch die Kreisvolkshochschule (kvhs) Potsdam-Mittelmark. Das Grundbildungszentrum der kvhs unterhält seit 2020 einen offenen Lernraum im Gesundheitszentrum dienstags von 10:00 bis 13:30 Uhr und mittwochs von 08:30 bis 13:00 Uhr. In Kleinmachnow ist ein Lernraum montags von 13:00 bis 16:00 Uhr in der U.S.E., Am Fuchsbau 47, geöffnet. Hier können Interessierte ohne Druck und in ihrem eigenen Tempo ihre Lese- und Schreibkenntnisse verbessern. Im Herbst 2023 bietet die kvhs erstmals einen Grundbildungskurs an.

Am 8. September, dem Weltalphabetisierungstag, findet außerdem der Workshop „Einführung in die Alphabetisierungsarbeit für ehrenamtliche Lernbegleiter“ statt. Lernbegleiter unterstützen Erwachsene dabei, besser lesen und schreiben zu lernen. In diesem Workshop erfahren Interresierte, worauf es dabei ankommt. Wie hilft man Menschen, die z.B. negative Schulerfahrungen gemacht haben? Was können die Gründe für Lernschwierigkeiten sein und wie lernt man am besten gemeinsam? Wie geht man Schritt für Schritt bei der Alphabetisierung vor?

Einen ausführlichen Bericht über die Arbeit des ALFA-Mobil-Teams in Teltow und darüber, wie Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten im Alltag zurechtkommen, finden Sie in der Oktober-Ausgabe unseres Monatsmagazins.lokal.report.

Foto: Redaktion