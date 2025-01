Landtag zeigt in der neuen Jahresausstellung „ZeitSprung“ Fotografien zur Wiedervereinigung

In seiner neuen Jahresausstellung „ZeitSprung“ zeigt der Landtag Brandenburg Fotografien zum 35. Jahrestag der Wiedervereinigung. Die Künstlerinnen und Kathrin Ollroge sowie der Künstler Karl-Ludwig Lange sind mit unterschiedlichen Positionen und Ansichten zu deutsch-deutschen Themen vertreten: Wendezeit und Mauerfall, Spurensuche in der früheren DDR und Stimmungsbilder aus dem jungen Bundesland Brandenburg.

Mehr als 150 Fotografien, die in der Zeit um 1989/1990 und 25 Jahre später entstanden, sind bis zum Jahresende auf mehreren Etagen im Südflügel des Landtages zu sehen. Die Ausstellung wird mit einer Vernissage eröffnet am Mittwoch, 22. Januar um 12:30 Uhr in der Lobby des Landtages vor dem Plenarsaal. Nach der Begrüßung durch Landtagspräsidentin Prof. Dr. Ulrike Liedtke führt der Kurator der Ausstellung, der Museologe Benjamin Ochse, in die Ausstellung ein. Für musikalische Begleitung sorgen der Kantor Isidoro Abramowicz und Başak Dilara Lakatos am Piano.

Für das Publikum geöffnet ist die Jahresausstellung vom 27. Januar bis zum 19. Dezember werktags von 8:00 bis 18:00 Uhr. Der Besuch ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. An Plenartagen sind nur Teile der Ausstellung zugänglich. Führungen werden angeboten am 6. März, 7. Mai, 4. Juli und 5. Dezember (jeweils 16:30 Uhr, Treffpunkt Foyer). Für den 20. März um 16:30 Uhr ist ein Künstlergespräch geplant.

