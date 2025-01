49ers – Dritte Niederlage in Folge

Am 15. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB sollte es erneut am Ende nicht für den sechsten Saisonsieg reichen. Die TKS 49ers konnten sich in einem Spiel auf Augenhöhe mit den Itzehoe Eagles zum Schluss nicht durchsetzen und verloren mit 79:75 (41:36) das insgesamt 10. Spiel der laufenden Saison. Somit rutschen das Team auf den 11. Tabellenplatz.

In einem richtungsweisenden Auswärtsspiel der 2. Basketball-Bundesliga mussten die TKS 49ers eine bittere Niederlage bei den Itzehoe Eagles einstecken. In einem Duell, bei dem der Sieger in der Tabelle weiter nach oben klettern würde, behielten am Ende die Gastgeber mit 79:75 die Oberhand. Die 49ers erwischten einen katastrophalen Start in die Partie. Bereits nach fünf Minuten stand es 17:7 für die Eagles, die im ersten Viertel defensiv und offensiv klar dominieren konnten. Das erste Viertel ging mit 25:11 deutlich an die Gastgeber. Die Körpersprache und der Wille der Gäste ließen in den ersten zehn Minuten zu wünschen übrig. Doch in den zweiten 10 Minuten zeigten die 49ers ein anderes Gesicht. Mit einem 13:0-Lauf kämpften sie sich zurück in die Partie und konnten den Rückstand von 20 Punkten bis zur Halbzeit auf nur fünf Zähler verkürzen (41:36). Auch nach der Pause drehten die Gäste weiter auf. Im dritten Viertel war es vor allem Filip Kamenov, der mit starken Aktionen sowohl offensiv als auch defensiv Akzente setzte. Die 49ers führten daraufhin mit 61:60 und schienen das Spiel nun unter Kontrolle zu haben. Im finalen Abschnitt entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Beide Mannschaften zeigten enorme Energie, aber es waren letztlich die Eagles, die in den entscheidenden Momenten das Quäntchen Glück auf ihrer Seite hatten. Eine Minute vor Schluss setzten sich die Gastgeber mit sechs Punkten ab und ließen die 49ers trotz aller Bemühungen nicht mehr herankommen. Am Ende mussten sich die 49ers mit 75:79 geschlagen geben. Bei den Gästen stachen neben Filip Kamenov auch Leo Hampl und Andrii Kozhemiakin hervor. Alle drei erzielten jeweils 19 Punkte und zeigten eine starke Leistung. Kamenov steuerte zudem 8 Rebounds bei und Jordan Müller kam auf 6 Assists. Auf Seiten der Eagles war es Adam Paige, der mit 20 Punkten und 11 Rebounds herausragte und maßgeblich zum Sieg beitrug.

Die Enttäuschung bei den 49ers war nach der Partie natürlich groß, doch Headcoach Dorian Coppola zeigte sich mit der kämpferischen Leistung seiner Mannschaft ab dem zweiten Viertel zufrieden: „Wir haben in der ersten Halbzeit nicht unseren besten Basketball gezeigt, aber nach der Pause haben wir uns gut zurückgekämpft. Das ist ein gutes Zeichen für die kommenden Spiele. Wir müssen weiterhin an unserem Spiel arbeiten und vor allem die Phasen mit weniger Intensität vermeiden.“ Weiter geht’s am nächsten Sonntag zuhause gegen die Baskets aus Paderborn. Für TKS spielten: Leo Hampl (19 Punkte), Kamenov (19), Kozhemiakin (19), Stegmann (9), Teucher (4), Müller (3), Soyke (2), Hildebrandt, Wagner, Wadehn.

Foto: Fotofuzzi / TKS 49ers