Wochenmarkt in Großbeeren wiederbelebt

Alles neu macht der März! Am 28. März startete der Großbeerener Wochenmarkt in seiner Neuauflage. Ab sofort findet er regelmäßig jeden Samstag von 08:00 bis 14:00 Uhr am Rathaus Großbeeren statt. Frühaufsteher dürfen sich freuen, denn der Bäcker ist bereits ab 07:00 Uhr vor Ort.

Es ist kurz vor acht Uhr morgens, noch recht früh, aber der Großbeerener Bürgermeister Martin Wonneberger und Angelika Laag, zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, sind schon vor Ort, außerdem Frau Strauß, die an diesem Morgen als Marktleiterin fungiert und den Händlern die Plätze zuweist. Es ist wirklich kalt an diesem März-Morgen, aber, so Wonneberger: „fünf Händler wagen mit uns den Versuch eines Neuanfangs.“ Das sind zwei Imker, ein Bäcker, ein Cookiehändler und ein regelrechter Gemischtwarenhändler aus Polen, der in seinem Wagen ein reichhaltiges Angebot an Eiern, Wurstwaren, Marmeladen, eingelegten Gurken, Gemüse und Obst bereithält. Die ersten Kunden haben sich auch schon eingefunden.

Dem voraus gegangen war eine Bürgerumfrage der Verwaltung, an der sich, so Angelika Laag, mehr als 300 Großbeerener Bürger beteiligt hatten. Das Ergebnis war eindeutig: Großbeeren möchte wieder einen Wochenmarkt. „Wir haben uns dem Wunsch angenommen, weil uns Basisdemokratie sehr wichtig ist,“ sagt Wonneberger. Das, so erzählt er, habe ihn und seinen Mitarbeiterinnen viel Kraft gekostet, denn im Gegensatz zu früher wird der Markt jetzt in Eigenregie, sprich von der Gemeinde selbst, gemanagt.

Bürgermeister Martin Wonneberger und Angelika Laag, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Der Wochenmarkt soll in Zukunft weiter wachsen. Geplant ist, zusätzliche Händler zu gewinnen und das Angebot auszubauen. Ergänzend sind monatliche Highlights wie ein Handwerker- oder Trödelmarkt vorgesehen, um den Markt noch attraktiver zu gestalten. Einen ausführlichen Beitrag über den neuen Wochenmarkt in Großbeeren können Sie in der Mai-Ausgabe des lokal.reports lesen.

Fotos: Elisabeth Kaufmann