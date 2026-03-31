Ostern in der Region
Die Region TKS hat am langen Osterwochenende viel zu bieten. Hier finden Sie eine Übersicht der Gottesdienste und Osterfeuer in Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf.
St. Andreaskirche Teltow
02. April (Gründonnerstag),
19:00 Uhr, Andacht mit Lichtinstallation
03. April (Karfreitag),
10:30 Uhr, Gottesdienst
04. April, 22:00 Uhr,
Dunkelführung in der St. Andreaskirche
05. April (Ostersonntag),
10:30 Uhr, Gottesdienst
06. April (Ostermontag),
10:30 Uhr, Gottesdienst
26. April, 17:00 Uhr, Barockkonzert /
Vivaldi: Credo, Bach: Kantate 146: Jubilate / Mit Chor, Solisten und Orchester
Ev. Auferstehungs-Kirchengemeinde Kleinmachnow
02. April (Gründonnerstag), 19:30 Uhr,
Neue Kirche / mit Kita (Pfr. Duschka)
03. April (Karfreitag), Dorfkirche, Johann Walter: Passio secundum Matthaeum 1530 mit liturgischen SängerInnen (Pfrn. Iber)
04. April (Ostersonntag),
06:00 Uhr, Neue Kirche, OsterfrühGD mit Taufen – davor Osternacht, mit Osterfrühstück (Pfrn. Iber)
07:00 Uhr, Friedhof, Ostermorgen (Pfr. Duschka)
10:00 Uhr, Augustinum
11:00 Uhr, Neue Kirche, Spatzenchor, Vorkurrende, Kurrende Jugendchor und Singkreis, Verabschiedung von KMD Karsten Seibt (Pfr. Duschka / Pfrn. Iber)
06. April (Ostermontag)
11:00 Uhr, Neue Kirche (Vikarin Wojcik)
Evangelische Kirchengemeinde Stahnsdorf
02. April (Gründonnerstag),
19:00 Uhr, Agape-Gottesdienst
03. April (Karfreitag),
10:00 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl
04. April (Karsamstag),
21:00 Uhr, Treffen im Pfarrgarten an der Feuerschale
22:00 Uhr, Gottesdienst
05. April (Ostersonntag),
10:00 Uhr, Familiengottesdienst
06. April (Ostermontag),
10:00 Uhr, Gottesdienst
19:00 Uhr, Traumzeit – Musik und Kunst
Katholische Pfarrgemeinde Sanctissima Eucharistia
02. April (Gründonnerstag),
19:00 Uhr, in Teltow und Kleinmachnow
03. April (Karfreitag),
15:00 Uhr, in Teltow und Kleinmachnow
04. April (Feier der Osternacht),
21:00 Uhr, in Teltow und Kleinmachnow
05. / 06. April (Ostersonntag / Ostermontag),
09:00 Uhr, Hochamt Teltow
11:00 Uhr, Hochamt Kleinmachnow
05.April (Ostersonntag),
zusätzlich: 18:00 Uhr im Augustinum
Osterfeuer in der Region
Karsamstag, 04. April, 15:00 Uhr, Osterfeuer in Stahnsdorf, Gemeindezentrum/Wiese, Annastr. 3
Karsamstag, 04. April, 15:00 Uhr, Osterfest in Güterfelde, Bürgerhausgarten, Berliner Str. 3
Karsamstag, 04. April, 17:00 Uhr, Osterfeuer in Schenkenhorst, Wiese zwischen Schenkenhorst und
Sputendorf, Sputendorfer Landstr. 38
Karsamstag, 04. April, 13:00 Uhr, Osterfeuer in Kleinmachnow, Feuerwehr Kleinmachnow, Am Bannwald 1, Kleinmachnow
Ostersonntag, 05. April, 16:00 Uhr, Osterfeuer in Ruhlsdorf, Festwiese am Röthepfuhl
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