Ostern in der Region

Die Region TKS hat am langen Osterwochenende viel zu bieten. Hier finden Sie eine Übersicht der Gottesdienste und Osterfeuer in Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf.

St. Andreaskirche Teltow

02. April (Gründonnerstag),

19:00 Uhr, Andacht mit Lichtinstallation

03. April (Karfreitag),

10:30 Uhr, Gottesdienst

04. April, 22:00 Uhr,

Dunkelführung in der St. Andreaskirche

05. April (Ostersonntag),

10:30 Uhr, Gottesdienst

06. April (Ostermontag),

10:30 Uhr, Gottesdienst

26. April, 17:00 Uhr, Barockkonzert /

Vivaldi: Credo, Bach: Kantate 146: Jubilate / Mit Chor, Solisten und Orchester

Es musizieren: Kantorei Teltow, Barockensemble Stella Maris, Lisa Ziehm (Sopran), Rebecca Aline Frese, Alt Jonas Wuermeling (Tenor), Lukas Anton (Bass) Leitung: Lenka Fehl-Gajdošová Eintritt frei, Spenden erbeten Foto: Ekkehard Fehl

Ev. Auferstehungs-Kirchengemeinde Kleinmachnow

02. April (Gründonnerstag), 19:30 Uhr,

Neue Kirche / mit Kita (Pfr. Duschka)

03. April (Karfreitag), Dorfkirche, Johann Walter: Passio secundum Matthaeum 1530 mit liturgischen SängerInnen (Pfrn. Iber)

04. April (Ostersonntag),

06:00 Uhr, Neue Kirche, OsterfrühGD mit Taufen – davor Osternacht, mit Osterfrühstück (Pfrn. Iber)

07:00 Uhr, Friedhof, Ostermorgen (Pfr. Duschka)

10:00 Uhr, Augustinum

11:00 Uhr, Neue Kirche, Spatzenchor, Vorkurrende, Kurrende Jugendchor und Singkreis, Verabschiedung von KMD Karsten Seibt (Pfr. Duschka / Pfrn. Iber)

06. April (Ostermontag)

11:00 Uhr, Neue Kirche (Vikarin Wojcik)

Evangelische Kirchengemeinde Stahnsdorf

02. April (Gründonnerstag),

19:00 Uhr, Agape-Gottesdienst

03. April (Karfreitag),

10:00 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl

04. April (Karsamstag),

21:00 Uhr, Treffen im Pfarrgarten an der Feuerschale

22:00 Uhr, Gottesdienst

05. April (Ostersonntag),

10:00 Uhr, Familiengottesdienst

06. April (Ostermontag),

10:00 Uhr, Gottesdienst

19:00 Uhr, Traumzeit – Musik und Kunst

Katholische Pfarrgemeinde Sanctissima Eucharistia

02. April (Gründonnerstag),

19:00 Uhr, in Teltow und Kleinmachnow

03. April (Karfreitag),

15:00 Uhr, in Teltow und Kleinmachnow

04. April (Feier der Osternacht),

21:00 Uhr, in Teltow und Kleinmachnow

05. / 06. April (Ostersonntag / Ostermontag),

09:00 Uhr, Hochamt Teltow

11:00 Uhr, Hochamt Kleinmachnow

05.April (Ostersonntag),

zusätzlich: 18:00 Uhr im Augustinum

Osterfeuer in der Region

Karsamstag, 04. April, 15:00 Uhr, Osterfeuer in Stahnsdorf, Gemeindezentrum/Wiese, Annastr. 3

Karsamstag, 04. April, 15:00 Uhr, Osterfest in Güterfelde, Bürgerhausgarten, Berliner Str. 3

Karsamstag, 04. April, 17:00 Uhr, Osterfeuer in Schenkenhorst, Wiese zwischen Schenkenhorst und

Sputendorf, Sputendorfer Landstr. 38

Karsamstag, 04. April, 13:00 Uhr, Osterfeuer in Kleinmachnow, Feuerwehr Kleinmachnow, Am Bannwald 1, Kleinmachnow

Ostersonntag, 05. April, 16:00 Uhr, Osterfeuer in Ruhlsdorf, Festwiese am Röthepfuhl

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