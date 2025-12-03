Ausbauquote erreicht: Deutsche Glasfaser prüft Glasfaserausbau in Ruhlsdorf, Seehof, Sigridshorst und Teltow

In den vergangenen Monaten hatten die Haushalte in Ruhlsdorf, Seehof, Sigridshorst und Teltow die Möglichkeit, sich für einen Anschluss an das Hochgeschwindigkeitsnetz von Deutsche Glasfaser zu entscheiden. Nachdem die Ausbauquote erreicht wurde, ist eine wichtige Voraussetzung für den Ausbau eines Glasfasernetzes erfüllt.

Viele Bürgerinnen und Bürger in Ruhlsdorf, Seehof, Sigridshorst und Teltow haben sich für den Anschluss an das Glasfasernetz und damit für die Zukunftstechnologie, entschieden. „Es hat sich gelohnt, in die Verlängerung zu gehen. Viele Bürgerinnen und Bürger haben diese zweite Chance genutzt. Mit Erreichen der Ausbauquote sind wir einen wichtigen Schritt in Richtung Ausbau des Netzes in Ruhlsdorf, Seehof, Sigridshorst und Teltow gegangen. Aufgrund der hohen Anzahl der bislang bei uns eingegangenen Verträge möchten wir das Glasfaser-Projekt realisieren,“ sagt Christian Morag, Projektleiter bei Deutsche Glasfaser. „Begleitend zur Wirtschaftlichkeitsprüfung starten wir die Verhandlung mit möglichen Baupartnern und prüfen im Detail, wie wir den Netzausbau unter den aktuellen Marktbedingungen realisieren können“, so Morag weiter.

Nach einer umfassenden Detailprüfung der Umsetzbarkeit des Netzausbaus in Ruhlsdorf, Seehof, Sigridshorst und Teltow, insbesondere der Baukosten, Baukapazitäten und bürokratischen Anforderungen, wird Deutsche Glasfaser die nächsten Schritte im geplanten Ausbauprozess bekannt geben können. Dazu werden dann auch alle Kundinnen und Kunden entsprechend informiert.

Spätentschlossene Bürgerinnen und Bürger vor Ort haben während der laufenden Prüfungsphase weiterhin die Chance, von vergünstigten Konditionen zu profitieren und Ausbaukosten in Höhe von 1.500 Euro einzusparen. Es ist geplant, dass das Beratungsteam von Deutsche Glasfaser wieder vor Ort sein wird.

Zusätzlich stehen folgende Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung:

Es können individuelle Beratungstermine in den eigenen vier Wänden unter der Telefonnummer 02861 8133 410 vereinbart werden.

Ihre Fachhändler vor Ort: SP Schönfeld (Mahlower Straße 141a, 14513 Teltow), iRepair IT GmbH (Auf der Breite 14, 14532 Kleinmachnow), Netrix GmbH (Jägerhorn 36-40, 14532 Kleinmachnow) und aetka Partner Steffen Piech (Lankwitzer Straße 8, 12209 Berlin)

