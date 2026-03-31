Dienstag, März 31, 2026
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Trinkwasser-Rohrnetzspülungen in Stahnsdorf

Redaktion

Die Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH (MWA) führt ab dem 7. April und noch bis Ende des Monats turnusmäßige Spülungen des Trinkwassernetzes in Stahnsdorf und Nuthetal durch. Es handelt sich sowohl um Tagesspülungen (08:00–16:00 Uhr) wie auch um Nachtspülungen (22:00–06:00 Uhr)

Diese Arbeiten dienen dazu, Ablagerungen wie Eisen, Mangan oder Kalk aus den Leitungen zu entfernen und so die Trinkwasserqualität dauerhaft zu sichern. In einigen Straßenzügen wird über mehrere Tage hinweg gespült. Eine genaue Übersicht bietet die MWA online.

Während der Spülaktion sollte in den betroffenen Leitungsabschnitten kein Wasser entnommen werden, da die Ablagerungen sonst in die Hausanschlüsse eingespült werden oder sogar Filter verstopfen könnten. Auch Waschmaschinen oder Geschirrspüler sollten nicht betrieben werden. Wasserdruckschwankungen und -qualitätsbeeintächtigungen können sowohl in den genannten Straßen als auch in angrenzenden Straßen auftreten. Insbesondere bei Spüungen während der Nacht kann es zu Versorgungsausfällen kommen. Wir empfehlen allen Kunden sich für diese Zeit mit Trinkwasser zu bevorraten. Bitte kontrollieren und reinigen Sie nach dieser Maßnahme Ihren Wasserfilter in der Hausinstallation. Um einen reibungslosen Ablauf der Spülungen zu gewährleisten, möchten wir Sie bitten, Hydranten, Schieber sowie deren Zugänge freizuhalten.

Foto: Pixabay.com

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