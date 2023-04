Regiobus startet Fahrschule für den Eigenbedarf

Busfahrer werden händeringend gesucht. Das Transportunternehmen Regiobus Potsdam-Mittelmark reagiert und will mit einem eigenen Ausbldungszentrum künftig Mitarbeiter selbst ausbilden.

Jetzt ist es auch nach außen hin sichtbar: Regiobus hat ein eigenes Verkehrsbildungszentrum. Im Herzen der Kreisstadt Bad Belzig bildet das landkreiseigene Verkehrsunternehmen seit Februar 2023 künftige Busfahrerinnen und Busfahrer im Quereinstieg selbst aus. Hinzu kommen Teile der Berufsausbildung der Auszubildenden, die Weiterbildung von Verwaltungsmitarbeitern und die regelmäßigen Modulschulungen der Kolleginnen und Kollegen im Fahrbetrieb – ein umfassendes Programm für den Leiter des Zentrums und erfahrenen Fahrlehrer Rainer Becker.

Mit dem Start des eigenen Verkehrsbildungszentrums ging Regiobus einen mutigen Schritt in Richtung Mitarbeiterbindung. Durch die nun mögliche Inhouse-Ausbildung von Quereinsteigern und Auszubildenden lohnt sich die Investition doppelt: Einerseits werden die organisatorischen Abläufe vereinfacht und damit eine zügige Ausbildung gesichert, andererseits wissen die neuen Kollegen sich gleich im Regiobus-Team aufgehoben.

Marko Köhler (SPD), Landrat des Landkreises Potsdam-Mittelmark, unterstützt diesen Schritt des Unternehmens ausdrücklich: „Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie schwer Fachpersonal zu gewinnen ist. Auch Busfahrerinnen und Busfahrer gehören dazu und sind aktuell sehr gefragt. Es ist klug, selbst auszubilden. Das dafür auch noch ein Platz in der Kreisstadt Bad Belzig – zugleich Sitz des Unternehmens – gefunden wurde, freut mich.“

„Wir sind stolz, dass wir es von der ersten Idee an relativ schnell geschafft haben, das Zentrum aufzubauen. Der schwierigste Punkt war sicherlich, eine entsprechende Leitungsperson zu finden. Herr Becker ist hier ein Glücksgriff. Mit seiner Erfahrung hat er den Aufbau sehr unterstützt. Der erste Kurs ist angelaufen und wir merken bereits, wie gut unsere sechs neuen Kollegen im Unternehmen angekommen sind und sich auf die kommenden Aufgaben freuen.

Vielen Dank an dieser Stelle auch an den unseren Aufgabenträger den Landkreis Potsdam-Mittelmark und unseren Aufsichtsrat für deren Unterstützung des Projektes“, so Martin Grießner, Geschäftsführer von Regiobus. PM

Bild: Regiobus Potsdam-Mittelmark GmbH