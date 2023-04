Eröffnung der Spargelsaison in Beelitz

Von Volkert Neef

Am 13. April wurde in Beelitz die diesjährige Spargelsaison feierlich eröffnet. Diese dauert bis zum 24. Juni, dem Johannistag.

Am 13. April wurde in Beelitz die Spargelsaison eröffnet. Bis zum 24. Juni, dem Johannistag, wird auf allen Spargelhöfen der Region das weiße Gemüse gestochen. Verantwortliche aus Politik und Kultur trafen sich zum Auftakt in Beelitz. Die Spargelbauern vom Hof „Buschmann & Winkelmann“ und Spargelbauer Jürgen Jacobs begrüßten unter anderem Landrat Marco Köhler (SPD) und den Beelitzer Bürgermeister Bernhard Knuth (parteilos). Jürgen Jacobs ist auch Vorsitzender des Beelitzer Spargelvereins.

Sängerin und Moderatorin Dagmar Frederic gratulierte gemeinsam mit zahlreichen Gästen der neuen Spargelbotschafterin, die 17-jährige Charlotte Schmidt, die damit eine Familientradition fortsetzt: Bereits im Jahr 2000 hatte ihre Mutter dieses Amt inne. Charlotte darf nun Bürgermeister Bernhard Knuth und Spargelbauer Jürgen Jakobs offiziell duzen. Frederic erklärte im Pressegespräch: „Spargel ist meine große Leidenschaft. Bei mir zu Hause kommt Spargel nur pur auf den Teller. Also weder mit Fleisch noch mit Fisch! Nur Spargel pur muss es sein.“

In Beelitz kochte Starkoch Ralf Zacherl auf der Freilichtbühne. Die Gäste ließen sich vor Ort von den Kochkünsten des Starkochs begeistern. Ralf Zacherl musste den Anwesenden nicht lange erklären, wie wertvoll und gesund Spargel ist – dies ist in der Region seit Generationen bekannt. Das kalorienarme Spargelgericht fand vor der Freilichtbühne reißenden Absatz, verbunden mit lobenden Worten für den Starkoch.

Bild: Frank Pfuhl