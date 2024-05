Wieder mehr Züge von Berlin an die Ostsee

Wie schon in den letzten Jahren gibt es auch in 2024 eine hohe Nachfrage im Ausflugsverkehr, insbesondere für Züge an die Ostsee.

Das Deutschlandticket sorgt zusätzlich für einen Nachfrageimpuls. Die Länder Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern haben deshalb wieder zusätzliche Züge Richtung Norden bestellt, damit bestehende Fahrten entlastet werden und ein entspanntes Reisen im ÖPNV gewährleistet ist.

Bereits seit Ostern werden wieder saisonale Ausflugszüge von Berlin nach Stralsund und Rostock an Wochenenden und Feiertagen angeboten. In Abstimmung mit den Ländern Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern werden auch in diesem Jahr ab Pfingsten weitere zusätzliche Züge zwischen Berlin und der Ostsee angeboten.

Konkret sind in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern die folgenden Angebotsausweitungen an Wochenenden und Feiertagen bei der Linie RE3 geplant:

Zusatzangebote in der Saison sind wie folgt geplant bzw. bereits umgesetzt:

schon seit Ostern fahren auf dem RE3 Zusatzzüge an den Wochenenden und Feiertagen:

gegen 08:00 Uhr ab Berlin Hbf nach Stralsund

gegen 10:00 Uhr ab Berlin Hbf nach Stralsund

gegen 12:40 Uhr ab Stralsund nach Berlin

gegen 14:40 Uhr ab Stralsund nach Berlin



ab dem Pfingst-Wochenende wird an Freitagen eine zusätzliche Fahrtmöglichkeit Berlin – Stralsund mit Umstieg in Pasewalk angeboten

ca. 15:10 Uhr ab Berlin Gesundbrunnen

in der Gegenrichtung ab Stralsund ca. 15:30 Uhr

(die Züge fahren einmalig auch schon am 08.05.)



In den Sommerferien rundet ein weiteres Zugpaar das Angebot zwischen Berlin und Stralsund ab:

ca. 12:15 Uhr ab Berlin nach Stralsund (dort gegen 15:20 Uhr)

ca. 19:15 Uhr ab Stralsund nach Berlin, Ankunft gegen 22:15 Uhr

Das Regelangebot umfasst alle zwei Stunden von Berlin direkt bis Stralsund (und abwechselnd dazu Schwedt), stündliches Angebot bis Angermünde (deckt auch Ausflugsziele in Uckermark und Barnim ab). Zudem können die zweistündlich verkehrenden ICE-Züge zwischen Berlin und Prenzlau auch mit allen Nahverkehrsfahrscheinen, wie dem Deutschlandticket, genutzt werden (Fahrradmitnahme dort reservierungspflichtig).

An Feiertagen bitte ebenfalls die tagesaktuellen Fahrpläne beachten. Die Züge verkehren in der Regel über Berlin Gesundbrunnen, Eberswalde, Angermünde, Prenzlau, Pasewalk, Anklam sowie Greifswald und bestehen aus fünf Doppelstockwagen mit 500 Sitzplätzen. Da die Fahrradmitnahme in den Zügen begrenzt ist, wird für eine entspannte An- und Abreise die Nutzung eines Leihrads vor Ort empfohlen.

RE5:

Regelangebot alle zwei Stunden von Berlin direkt bis Rostock und auch bis Stralsund, dazwischen jeweils Anschlussverbindungen mit Umstieg in Neustrelitz

neues Angebot alle zwei Stunden zwischen Neustrelitz und Rostock (Linie RE50)

damit stündliches Angebot in diesem Abschnitt

die zusätzlichen Züge ab Neustrelitz werden mit den Stralsunder Zü-gen des RE5 erreicht

es besteht somit zweistündlich eine Direktverbindung Berlin – Rostock bzw. Stralsund im Regionalverkehr und zweistündlich eine Verbin-dung mit Umstieg in Neustrelitz

hinzu kommt der Ausflugszug Berlin – Neustrelitz gegen 10:15 Uhr ab Berlin Hbf und ca. 17:30 Uhr ab Neustrelitz

Foto: Pixabay.com