Einstieg: Ausbildungsmesse in Berlin

Am 15. und 16. November findet in Berlin Deutschlands größte Messe rund um die Themen Ausbildung und Studium statt. Bei der Messe Einstieg sind mehr als 220 Aussteller zugegen, es gibt zahlreiche Vorträge und Mitmach-Stationen – alles rund um den Jobeinstieg.



“Noch nie hatten die Jugendlichen so viele Optionen wie heute”, stellt Finanzsenator Dr. Matthias Kollatz fest. “Das Land Berlin ist ein attraktiver Arbeitgeber. Das wollen wir auch für jüngere Menschen im direkten Kontakt erlebbar machen. Die Messe Einstieg ist der ideale Ort, um für die Vielfalt der Berliner Verwaltung zu werben und Jugendliche vom Arbeitgeber Land Berlin zu überzeugen.”



Die Berliner Verwaltung präsentiert sich unter dem Motto “Hauptstadt machen” auf dem Messestand A1 mit vielen Ausbildungs- und Einstellungsbehörden, einem individuellen Beratungsangebot, verschiedenen Aktionen und einem spannenden Bühnenprogramm.



Weitere Informationen finden Sie hier.

Foto: Einstieg GmbH