Die Künstlerin Martina Bittner stellt aus

Vom 19. März bis 20. Mai ist im Atrium des Reha-Zentrums Seehofen die Ausstellung Frühlingserwachen der Künstlerin Martina Bittner zu sehen. Blumen und Landschaften sind die Hauptmotive der Künstlerin.

Martina Bittner studierte an der Pädagogischen Hochschule Erfurt/Mühlhausen und unterrichtete Kunst und Deutsch an der POS Spreenhagen und am Katholischen Schulzentrum Fürstenwalde. Seit 2010 arbeitet sie freischaffend in ihrem Atelier in Spreenhagen bei Berlin. In ihren Bildern steht die Natur im Mittelpunkt. Meist entstehen ihre farbenfrohen Bilder nach langen Spaziergängen. Aus den ersten Skizzen im Freien entstehen im Atelier ausdrucksstarke Bilder in verschiedenen Formaten und Techniken. Mit der Landschaft verbindet sie Begegnungen mit Menschen, unterschiedliche Situationen, Stimmungen und Orte, die für sie Erinnerung und Inspiration sind.

Die Künstlerin Martina Bittner und Dr. med. Eike Langheim – Chefarzt und Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie.

Realismus, Expressivität und Abstraktion sind vielfältige Möglichkeiten, das Erlebte wiederzugeben. Traditionelle Maltechniken in Öl, Acryl, Aquarell und Rohrfeder gehören ebenso dazu wie Mischtechniken. Immer wieder experimentiert Martina Bittner auf der Suche nach neuen, besonderen Ausdrucksformen. Am liebsten hält sie Blumen und Landschaften auf Sonderformaten fest, die von den DIN-Formaten abweichen. Sie unterstreichen die Bildaussage und können dadurch Spannung erzeugen. Nicht zuletzt wirkt ein Bild oft erst durch eine individuelle Rahmung.

Immer wieder experimentiert die Künstlerin auf der Suche nach neuen besonderen Ausdrucksformen.

Das Reha-Zentrum Seehof in Teltow ist auf die Behandlung kardiologischer und psychosomatischer Erkrankungen spezialisiert. Darüber hinaus werden im Rahmen der stationären medizinischen Rehabilitation Heilbehandlungsmaßnahmen und Anschlussheilbehandlungen (Kardiologie) durchgeführt. Eine teilstationäre Aufnahme erfolgt nur im Rahmen der Anschlussheilbehandlung. Das Reha-Zentrum ist nach dem Qualitätsmanagementsystem QMS-REHA® der Deutschen Rentenversicherung Bund zertifiziert. Von Focus und dem unabhängigen Forschungsinstitut FactField wurde das Zentrum für das Jahr 2024 erneut als TOP Rehaklinik Herz-Kreislauf und Psyche ausgezeichnet.

Fotos: Redaktion