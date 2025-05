Zwei Jahre Deutschland-Ticket: Mehr Menschen nutzen dauerhaft Bus und Bahn

Das Deutschland-Ticket feiert am 1. Mai seinen zweiten Geburtstag. Seit seiner Einführung hat es den öffentlichen Personennahverehr (ÖPNV) nachhaltig verändert. So hat sich die Zahl der Menschen, die dauerhaft öffentliche Verkehrsmittel nutzen, seit Start deutlich erhöht: Die Abo-Quote, also die Zahl der Kundinnen und Kunden, die ein ÖPNV-Abo besitzen, ist in den vergangenen zwei Jahren um 62 Prozent gestiegen. Das zeigen die Daten der gemeinsamen Marktforschung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und der Deutschen Bahn (DB) im Auftrag des Bundes und der Länder.

Die von VDV und DB koordinierte Marktforschung ist die bundesweit umfangreichste Erhebung zum Deutschland-Ticket und liefert mit inzwischen über 200.000 Befragten detaillierte Einblicke, wie die Kundinnen und Kunden das Ticket bewerten und nutzen. VDV-Präsident Ingo Wortmann: „Das Deutschland-Ticket ist gemessen an den Verkaufszahlen ein Erfolg, rund 13,5 Mio. Menschen nutzen es. Doch damit geben wir uns als Branche nicht zufrieden, wir wollen so schnell wie möglich das Ziel von mindestens 15 Mio. Nutzerinnen und Nutzern erreichen. Wenn alle gemeinsam die Rahmenbedingungen für das Ticket noch weiter verbessern, dann geht sogar noch mehr. Wir haben unter anderem beim Deutschland-Ticket Job oder auch bei einem passenden Angebot für Auszubildende noch Potenzial, das es zu heben gilt.“

Hier die wichtigsten Fakten aus zwei Jahren Deutschland-Ticket:

Mehr als ein Viertel aller Fahrten, die es 2024 mit dem Deutschland-Ticket gab, hätten ohne dieses Ticket entweder gar nicht oder mit anderen Verkehrsmitteln stattgefunden. Rund acht Prozent aller Deutschland-Ticket-Fahrten wären sonst mit dem Auto unternommen worden. Das trägt dazu bei, dass durch das D-Ticket 2,3 Mio. Tonnen C02 seit der Einführung eingespart werden konnten.

Rund 23 Millionen Menschen haben das Ticket in den vergangenen zwei Jahren mindestens einmal gekauft. 68 Prozent der Deutschland-Ticket-Inhaber nutzen es dauerhaft. 45 Prozent sind sogar Kundinnen oder Kunden der ersten Stunde.

Durchschnittlich konnten Nutzerinnen und Nutzer mit dem Deutschland-Ticket pro Monat 17,10 Euro gegenüber ihren vorherigen Ausgaben für den ÖPNV sparen. Die Gesamtersparnis für die Fahrgäste liegt inzwischen bei über 4,25 Mrd. Euro.



Das Deutschland-Ticket hat die Digitalisierung im ÖPNV-Vertrieb beschleunigt. Über 60 Prozent der Tickets werden digital erworben, wobei Handy-Tickets besonders beliebt sind.



Der ÖPNV wird durch das D-Ticket nach Meinung der Befragten attraktiver und vor allem preiswerter (54 Prozent Zustimmung) Die D-Ticket-Nutzer sind mit ihrem Ticket sehr zufrieden. Das trifft auf Ticketart, Nutzungsmöglichkeiten, Preis-Leistungsverhältnis und den Kaufvorgang zu.

Foto: Pixabay.com