Kleinmachnow: Auf den Spuren von Louis Armstrong

Die Hot Five und Hot Seven Aufnahmen von Louis Armstrong wurden in verschiedenen Besetzungen zwischen 1925 und 1928 aufgenommen und waren reine Studioproduktionen, Satchmo ging nie mit dieser Formation auf Tour. Die South West Oldtime All Stars haben sich diesen Klassikern (West End Blues, King of the Zulus, Cornet Chop Suey, Struttin‘ with some barbecue, Mahagony Hall Stomp u.v.m.) angenommen und hauchen Ihnen am 31. Januar im Kleinmachnower Rathaus neues Leben ein, musikalisch auf allerhöchstem Niveau und nicht nur für Freunde des New Orleans Jazz ein Ohrenschmaus.

Armstrong machte mit den Hot 5/Hot 7 zum ersten Mal Jazzaufnahmen, bei denen den Solisten mehr Raum zur Improvisation gegeben wurde, und ebnete den späteren Jazzstilen künstlerisch den Weg. Diese Aufnahmen sind einige der Grundlagen des Jazz überhaupt: Das in ihnen wahrnehmbare künstlerische Potenzial konnte dem Jazz zum Ansehen einer ernstzunehmenden Musik verhelfen. Nach Ansicht des Kritikers Gary Giddins handelt sich um „das einflussreichste Aufnahme-Projekt des Jazz, vielleicht der ganzen amerikanischen Musik“. Drummer Trevor Richards (New Orleans), Meisterschüler des Schlagzeugers Zutty Singleton (Mitglied der Originalbesetzung von Louis Armstrongs Hot Seven – der Ihm sogar sein Drumkit vererbte), sorgt durch sein unverwechselbares authentisches Spiel für den wunderbaren Bandsound. Er ist seit über 20 Jahren Träger der höchsten Auszeichnung des amerikanischen National Endowment of the Arts, war Schlagzeuger des Jahres der europäischen Fachmedienpresse und erhielt in Frankreich des Grand Prix du Jazz des Hot Club de France für seine Trio-CD mit dem Klarinettisten Evan Christopher.

• Thomas Stabenow (bass) ist Professor an der Musikhochschule Mannheim für Jazz Kontrabass. Er ist eine lebende Legende der deutschen Jazzszene. Außerdem ist er Jazzpreisträger des Landes Baden-Württemberg.

• Martin (Ludwig) Auer (tp) ist Dozent für Jazztrompete an der Musikhochschule Leipzig. Er ist mit Louis Armstrongs Musik als Kind aufgewachsen und beherrscht diese wie seine Muttersprache.

• Jörg Teichert (banjo) spielt Banjo und Akustische Gitarre und hatte schon immer ein großes Faible für die frühen Stile des Jazz und des Blues.

• Gary Fuhrmann (cl) ist freiberuflicher Klarinettist und Saxophonist und Preisträger des Jazzpreis der Stadt Worms. Er liebt Jazz in all seinen Ausprägungen inniglich.

• Felix Fromm (trb) ist Dozent für Jazzposaune an der Musikhochschule Mannheim und Würzburg. Er ist musikalischer Leiter der Blassportgruppe und Steve Turre hat ihn die original Sam ‘Tricky’ Burton (Posaunist des D. Ellington Orchestra) Plungertechnik gelehrt.

Eine Hörprobe gibt es hier.

Der Eintritt beträgt ermäßigt im Vorverkauf 15 Euro und mit Ermäßigung 13 Euro. An der Abendkasse zahlen Besucher 17 Euro. Die Karten sind erhältlichals Online-Tickets unter www.kleinmachnow.de. Dienstags von 13 bis 18 Uhr im Kleinmachnower Rathaus im ersten Obergeschoss links neben dem Bürgerbüro oder in der Buchhandlung NATURA auf dem Rathausmarkt in Kleinmachnow. Eine Reservierung ist möglich per E-Mail an kultur@kleinmachnow.de oder telefonisch durch das Hinterlassen einer Nachricht auf dem Anrufbeantworter der Rufnummer 033203 877 1305. Reservierte Karten, die bis 14 Tage vor der Veranstaltung nicht abgeholt worden sind, gehen zurück in den freien Verkauf.

Text: Gemeinde Kleinmachnow/ Foto: Copyright: SWOAS