Grüne Woche: Teltower Rübchen und buntes Programm in neuer Brandenburg-Halle

In einer neu gestalteten Brandenburg-Halle werden sich bei der Internationalen Grünen Woche (IGW) vom 17. bis zum 26. Januar 70 Ausstellende, 25 Gemeinschaftsstände und 3 Gastronomiebereiche aus dem ganzen Land präsentieren.

„Wir wollen, dass vor allem kleinere und mittlere Unternehmen, die sonst nicht auf solch einer Messe vertreten wären, eine Chance haben, sich zu präsentieren“, so Landwirtschaftsminister Axel Vogel bei der heutigen Pressekonferenz zum Auftritt des Landes Brandenburg bei der Grünen Woche: „Bei der Vergabe der Plätze haben wir darauf geachtet, dass Aussteller aus allen Landesteilen dabei sein können, ob Bio, Slow Food oder konventionell, ob Ernährungshandwerk oder Lebensmittelwirtschaft, Landwirtschaft oder Landurlaub.

Und so werden sich an den Ständen die heimische Land- und Ernährungswirtschaft, der Gartenbau und das Fischereiwesen, der ländliche Tourismus und das ländliche Handwerk zeigen. Die Gemeinschaftsstände werden von täglich wechselnden Anbietern aus Brandenburgs 15 Nationalen Naturlandschaften, Landkreisen, Kommunen, Tourismusverbänden und berufsständischen Verbänden und Vereinen besetzt. Die Teilnahme an der Grünen Woche ermöglicht ihnen den direkten Kontakt zum Konsumenten sowie die Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen, die Betriebe bekannter zu machen, Informationen auszutauschen und sich zu vernetzen.

Premiere hat in diesem Jahr die Berliner Milch & Käse Manufaktur GmbH aus Velten. Sie gehört wie der Obst- und Gemüsehof Teltower Rübchen, die Gläserne Molkerei GmbH Münchehofe, die BioBackHaus Laib GmbH Wustermark und der Gemeinschaftsstand der Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg e.V. (FÖL) mit der Hoffnungstaler Werkstätten gGmbH/ Lobetaler Bio-Molkerei, der G.broi UG und dem Birnengarten Ribbeck zu der in der Hauptstadtregion stetig wachsenden „Bio-Szene“.

Bühnenprogramm

Das Bühnenprogramm begleiten 1.700 Akteure aus Landkreisen und kreisfreien Städten. Im Kochstudio der Brandenburg-Halle zeigen Köche aus Landgasthöfen ihre kulinarische Expertise in Töpfen und Pfannen. Meister ihres Fachs werben für ihre traditionell beziehungsweise kunsthandwerklich hergestellten Erzeugnisse und auch für Berufsnachwuchs in ihrem Handwerk.

Preisverleihungen und Brandenburg-Tag

Ein wichtiger Partner für jede Brandenburg-Halle ist der Verband zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes – pro agro. Der Verband wird am 17. Januar das Bühnenprogramm mitgestalten und den pro agro-Marketingpreis überreichen.

Der Messe-Montag (20. Januar) ist wieder der Brandenburg-Tag. Ab 9 Uhr lädt Agrar- und Umweltminister Axel Vogel den Ministerpräsidenten Dietmar Woidke und weitere Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft zum Hallenrundgang. Nach Öffnung der Messehallen für die Besucher wird der Brandenburg-Tag um 10.30 Uhr vom Ministerpräsidenten offizielleröffnet.

Landeswettbewerb „Land-Wirt-Schaf(f)t-Raum“ 2019

Anschließend werden die Siegerinnen und Sieger im Landeswettbewerb „Land-Wirt-Schaf(f)t-Raum 2019“ ermittelt. Acht- und Neuntklässler von 96 Brandenburger Schulen hatten 20 Fragen aus fünf Themenkomplexen (Grüne Berufe, Agrarpolitik, Pflanzenbau, Tierhaltung, Ernährung/Ländlicher Raum) zu beantworten.

Landeswettbewerb „Landwirtschaft und ländlicher Raum“ 2019

Die Initiative LANDaktiv unter dem Dach der Heimvolkshochschule am Seddiner See führte 2019 zum 15. Mal den Landeswettbewerb „Landwirtschaft und ländlicher Raum“ durch, an dem sich 3.419 Schüler aus 167 fünften Klassen beteiligten. Daraus werden am Brandenburg-Tag zehn Gewinner gezogen.

Weitere Termine

Freitag, 17. Januar, Landespolizeiorchester Programm des Verbands pro agro; Programm der Landeshauptstadt Potsdam

Sonnabend, 18. Januar: Programm des Spreewaldvereins (Landkreise Dahme-Spreewald, Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße)

Sonntag, 19. Januar: Programm des Landkreises Elbe-Elster

Montag, 20. Januar: Landespolizeiorchester, Programm des Verbands pro agro

Dienstag, 21. Januar: Programm des Landkreises Oberhavel

Mittwoch, 22. Januar: Programm des Landkreises Ostprignitz-Ruppin

Donnerstag, 23. Januar: Programm des Landkreises Potsdam-Mittelmark mit den Städten Werder (Havel) und der Spargelstadt Beelitz

Freitag, 24. Januar: Programm des Landkreises Teltow-Fläming

Sonnabend, 25. Januar: Programm des Landkreises Uckermark

Sonntag, 26. Januar: Musikalischer Ausklang mit Andreas Bergener und seinen Schlossmusikanten (Elbe-Elster).

