Fördermittel in Höhe von über 110.000 Euro für Kinder in Brandenburg

Im Jahr 2023 stellte die Stiftung Großes Waisenhaus zu Potsdam 113.100 Euro an Fördermitteln für Kinder- und Jugendprojekte zur Verfügung. Rund 5.700 junge Menschen aus Brandenburg profitierten davon. Insgesamt 28 Initiativen gemeinnütziger Organisationen unterstützte die Stiftung Großes Waisenhaus zu Potsdam im vergangenen Jahr finanziell.



Die Fördermittel richteten sich insbesondere an Organisationen, die benachteiligte junge Menschen erreichen. Dazu zählen etwa physische oder psychische Beeinträchtigungen sowie soziale Nachteile wie Armut oder fehlende kulturelle Angebote in ländlichen Regionen. So feierte das alternative Wohnprojekt „MittenDrin“ in Neuruppin seinen 30. Geburtstag mit Konzerten und Diskussionsrunden. Der Potsdamer Umweltverein Fön e.V. gestaltete mit Teenagern ein Filmprojekt im Stadtteil Drewitz. Dabei lernten sie, wie „saubere Energie“ entsteht und sie selbst nachhaltiger leben können. Das Bildungszentrum auf Schloss Trebnitz bei Müncheberg lud Kinder aus Deutschland und Polen zu einem zehntägigen Feriencamp ein, das von internationalen Freiwilligen geplant und durchgeführt wurde. Auch elternlose und Kinder aus Gemeinschaftsunterkünften konnten hier dank der Förderung unbeschwerte Tage mit kleinem Budget verbringen.

Unterstützung erhielt der Förderverein der Kastanienschule in Jüterbog, um eine Harfengruppe zu gründen – Kinder mit psychischen Beeinträchtigungen können mit einem speziell entwickelten Instrument selbst Stücke einstudieren. Auch der Kreisjugendring Prignitz erhielt von der Stiftung finanzielle Unterstützung, um am 17. Juni 2023 den „Christopher-Street-Day“ in Wittenberge zu organisieren. Jugendliche kümmerten sich dabei mit viel Engagement zum großen Teil eigenständig um die Organisation dieses Festivals, bei dem sich die LGBTQ+-Szene präsentierte.

Bei allen geförderten Projekten handelte es sich um Initiativen und Aktionen, bei denen Kinder und Jugendliche aktiv teilnehmen und mitgestalten konnten. Um Fördermittel zu erhalten, können gemeinnützige Organisationen bei der Stiftung Großes Waisenhaus zu Potsdam ganzjährig Projektanträge stellen. Insgesamt 38 Förderanträge für das Jahr 2023 gingen bei der Stiftung ein. Für das neue Jahr 2024 können bei der Stiftung Förderanträge für Kinder und Jugendprojekte eingereicht werden. Informationen hierzu sind zu finden unter www.stiftungwaisenhaus.de/foerderung.



Foto: Stiftung Großes Waisenhaus zu Potsdam