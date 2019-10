Grüne Gründerin des Monats kommt aus Teltow

Seit Juni gibt es in Teltow erstmals seit zehn Jahren wieder einen Hofladen, der regionale Bioprodukte aus eigenem Anbau verkauft. Axel Szilleweit, der die Ackerflächen rund um den Schenkendorfer Weg in ökologischer Landwirtschaft betreibt, baut Gemüse, Obst, Kräuter und Gartenblumen in großer Vielfalt an. Teltower Rübchen, Grünkohl, Schwarzwurzeln, Kartoffeln, Gurken, Tomaten oder Kürbisse – auf den Feldern findet sich (fast) alles, was gesund und schmackhaft ist. Dabei verzichtet er vollständig auf chemische Pflanzenschutzmittel, Pestizide und künstliche Düngemittel.

In der Biologin Monique Henschel hat Szilleweit seit Juni eine engagierte Geschäftspartnerin, die in dem kleinen Laden das Biogemüse verkauft, vorerst im Nebenerwerb. Die 28-jährige hat den leerstehenden Hofladen renoviert und bietet zweimal die Woche, mittwochs von 14 bis 18 Uhr und sonnabends von 8 bis 15 Uhr, das frisch geerntete Obst und Gemüse an. Die Betriebe, von denen sie Lebensmittel bezieht, besichtigt Monique Henschel vor Ort und vergewissert sich, dass es den Tieren wirklich gut geht. Doch Henschel hat weitergehende Pläne. „Ich stehe in Kontakt mit einem hiesigen Imker, der auch biozertifiziert ist, und möchte gern Biokäse von einem Betrieb aus dem Nachbarlandkreis anbieten“, verrät sie. Zurzeit finden sich in der Produktpalette das in Teltow angebaute Gemüse sowie Bioeier aus Werder und laktosefreies Bioeis am Stiel. Die Kunden sind zufrieden, sie müssen sich nicht mehr zwischen Bio- oder regionalen Produkten entscheiden. Was den Hofladen von den großen Biosupermärkten unterscheidet? „Wir sind die einzigen in Teltow, bei denen die Produkte direkt vom Feld in die Regale kommen, frischer geht’s nicht!“, so Henschel.

Nun wurde Monique Henschel am 9. Oktober als Grüne Gründerin ausgezeichnet. Diesen Preis vergibt der Brandenburger Landesverband von Bündnis 90/Die Grünen seit dreieinhalb Jahren an engagierte Frauen aus Brandenburg, um ihnen mehr Präsenz in der Öffentlichkeit zu geben und ihren Mut und Geschäftssinn zu würdigen. Denn immer mehr berufstätige Frauen entscheiden sich, ihre Kompetenzen und Erfahrungen in ein eigenes Unternehmen zu investieren. Mit originellen, nachhaltigen und zukunftsfähigen Ideen stärken sie die Wirtschaftskraft Brandenburgs und unterstützen grüne Werte.

