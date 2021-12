Verti spendet über 21.000 Mahlzeiten

Pünktlich zur Weihnachtszeit verschenkt die Teltower Verti Versicherung AG gleich doppelt Freude: für eigene Mitarbeiter und notleidende Kinder.

Zum bevorstehenden Weihnachtsfest erhielten die Mitarbeiter der in Teltow ansässigen Verti Versicherung AG nach fast zwei Jahren im Homeoffice ein kulinarisches Weihnachtspaket. Damit einhergehend leistet das Unternehmen tausende Kilometer entfernt einen Beitrag zur weltweiten Hungerbekämpfung: Für jedes Produkt im Paket wird eine warme Mahlzeit für Kinder in Afrika gespendet. Insgesamt spendet Verti so rund 21.400 Mahlzeiten für Kinder in Afrika. Diese kommen drei Schulen in Sambia und Malawi zugute, welche von der Nichtregierungsorganisation Mary’s Meals unterstützt werden. Ermöglicht wird die Aktion durch das „Meal for a Meal“-Modell des Berliner Restaurants El Colmado.

Bereits 2018 war Mary’s Meals von der Konzernstiftung der MAPFRE-Gruppe, zu der seit 2015 auch die Verti Versicherung gehört, prämiert worden. Das internationale Programm erhielt im Rahmen der Fundación MAPFRE Social Awards die Auszeichnung als Einrichtung mit der größten Erfolgsgeschichte im Bereich soziale Belange. „Dieses Engagement wollen wir weiterhin unterstützen, wie es in der DNA unserer Gruppe verankert ist“, fasst Verti CEO Miguel Rosa zusammen. „Darauf sind wir sehr stolz!“



Mary’s Meals versorgt jeden Schultag 2.058.099 Kinder in 19 Ländern in Afrika, Asien, Lateinamerika, Osteuropa und der Karibik. Seit 2002 wurden so bereits mehr als eine Milliarde Mahlzeiten an bedürftige Kinder ausgegeben. Weitere Informationen zu Mary’s Meals sowie der Unterstützung des El Colmado gibt es online unter www.marysmeals.de bzw. www.elcolmado.de. Erläuterungen zu den Fundación MAPFRE Social Awards und weiteren Auszeichnungen der Konzernstiftung sind unter www.fundacionmapfre.org/en/ abrufbar. PM

Symbolbild: Pixabay.com