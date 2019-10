Fontane-Lesung in Kleinmachnow

Theodor Fontane war ein zutiefst moderner Charakter. In seiner Lesung „Der Wanderer. Das Leben des Theodor Fontane“ beleuchtet der ehemalige DEFA-Regisseur Hans-Dieter Rutsch diese Seite von Brandenburgs berühmtestem Dichter. Am 17. Oktober um 19:00 Uhr erzählt er im Rathaus Kleinmachnow von Fontanes Leben und erkundet seine Welt, seine Orte in ihrer historischen Dimension wie in ihrer Gegenwart.

Wie sein Vater wurde Theodor Fontane in Apotheker in Neuruppin. In der Revolution 1848 kämpfe Fontane auf den Berliner Barrikaden, und mit dreißig Jahren entschloss er sich zu einem Leben als freier Schriftsteller. Seine Wege führten ihn als Kriegsberichterstatter nach Paris, wo er als Spion verhaftet wurde, nach London, wo der die Nachtseiten der Industrialisierung sah, ins Sehnsuchtsland Schlesien und immer wieder nach Brandenburg, wo der Romancier das Menschliche studierte.

Für Fontane waren diese Reisen literarisch-journalistischer Auftrag, seine Familie ließ er oft in prekären Bedingungen zurück. Dieses Buch entdeckt einen hellsichtigen, in seiner Zeit neuartigen Dichter, der rastlos das frühmoderne Deutschland beschrieb und darin auch unsere Gegenwart, der sich schon damals nach Entschleunigung, Schlichtheit sehnte – einen doppelten Fontane, der unser Zeitgenosse ist.



Hans-Dieter Rutsch, geboren 1954, arbeitete als Dramaturg, Autor und Regisseur beim DEFA Studio für Dokumentarfilme in Babelsberg. 1995 begründete er die Havel-Film Babelsberg. Er realisierte über fünfzig Dokumentationen, Features und Reportagen vor allem zu Themen der ostdeutschen und osteuropäischen Zeitgeschichte. 2012 erschien sein Buch «Die letzten Deutschen. Schicksale aus Schlesien und Ostpreußen».

Der Eintritt für die Lesung beträgt ermäßigt im Vorverkauf 5 Euro und ohne Ermäßigung 7 Euro. An der Abendkasse zahlen Besucher 9 Euro. Die Karten sind erhältlich als Online-Tickets unter www.kleinmachnow.de. Dienstags von 13 bis 18 Uhr im Kleinmachnower Rathaus im ersten Obergeschoss links neben dem Bürgerbüro oder in der Buchhandlung NATURA auf dem Rathausmarkt in Kleinmachnow. Eine Reservierung ist möglich per E-Mail an kultur@kleinmachnow.de oder telefonisch durch das Hinterlassen einer Nachricht auf dem Anrufbeantworter der Rufnummer 033203 877 1305. Reservierte Karten, die bis 14 Tage vor der Veranstaltung nicht abgeholt worden sind, gehen zurück in den freien Verkauf.

Foto: Jürgen Partzsch