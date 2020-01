Offene Mieterberatung in Zehlendorf

Die offene Mieterberatung für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf findet in diesem Jahr erstmals am 21. Januar statt. Dieses Mal ausnahmsweise im Rathaus Zehlendorf und nicht wie sonst im Rathaus Steglitz.

Bei der Mieterberatung beantworten mietrechtserfahrene Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Fragen rund um das Mietrecht, z. B. Modernisierungsankündigungen, Betriebskostenabrechnungen, Mieterhöhungen, Wohnungsmängel und Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. Eine rechtliche Vertretung ist nicht möglich.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer (030) 293 43 10. Eine Termin-Anfrage ist auch per E-Mail möglich.

Seit August 2019 bietet die asum GmbH im Auftrag des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf an drei Tagen in der Woche eine offene, kostenlose Mieterberatung für die Mieterinnen und Mieter im Bezirk an. Die Beratung findet dienstags und donnerstags von 15-18 Uhr im Rathaus Steglitz und mittwochs von 15-18 Uhr im Rathaus Zehlendorf statt.

Foto: Rathaus Zehlendorf

Quelle: Landespressedienst Berlin/ Foto: Clemensfranz via Wikipedia unter CC 3.0