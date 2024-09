Disc-Golf-Parcours vor der Eröffnung beschädigt

Die von den Teltowern gewünschte Disc-Golf-Anlage, die in Zusammenarbeit mit Schülern der Grace-Hopper-Gesamtschule errichtet wurde, soll am 14. September offiziell eröffnet und gleich mit dem ersten Disc-Golf-Turnier auf die Probe gestellt werden. Leider wurde noch vor der Eröffnung einer der Körbe von Unbekannten beschädigt, wie die Stadt Teltow mitteilte.

Das von den Teltowern im Rahmen des Bürgerhaushalts gewählte Siegerprojekt, das Disc-Golf-Parcours im Teltower Park, steht in den Startlöchern: Die gemeinsam mit Schülern der Grace-Hopper-Gesamtschule errichtete Anlage soll am 14. September offiziell eröffnet und gleich mit dem ersten Disc-Golf-Turnier von 10:00 bis 13:00 Uhr auf die Probe gestellt werden. Wie die Stadt Teltow über Instagram und Facebook mitteilt, wurde ein Teil der Anlage noch vor der offiziellen Eröffnung von Unbekannten beschädigt. Auch das umliegende Gelände wurde von der Zerstörungswut in Mitleidenschaft gezogen. „Die Schadensbeseitigung geht nun auf Kosten des Steuerzahlers. Wir hoffen den Korb bis zum Turnier wieder fit zu kriegen“, teilt die Stadt mit.

Beim Disc-Golf-Turnier können fünf Teams aus jeweils sechs Mitspielenden ab 14 Jahren gegeneinander antreten und sich im sportlichen Wettkampf miteinander messen. Im Anschluss werden die besten Ergebnisse in der Einzel- und Teamwertung honoriert. Der Förderverein der Grace-Hopper-Gesamtschule wird während des dreistündigen Turniers mit einem kleinen Getränke- und Speisenangebot für das leibliche Wohl sorgen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit an einer Tombola teilzunehmen, bei der jedes Los gewinnt. Die Erlöse kommen dem Förderverein zugute.

Fotos: Stadt Teltow