Kleinmachnow – Bodo Krause zum neuen Bürgermeister gewählt

Mit deutlicher Mehrheit wurde am 16. Februar in einer Stichwahl Kleinmachnows neuer Bürgermeister gewählt. Auf Bodo Krause (CDU-FDP) entfielen 5.854 der Wählerstimmen. Das entspricht einem Wähleranteil von 55,6 Prozent. Auf Markus Schmidt (SPD) entfielen 4.669 Stimmen, also 44,4 Prozent.

Bodo Krause wird am 7. April sein Amt als Verwaltungschef im Rathaus Kleinmachnow antreten. Der amtierende Bürgermeister Michael Grubert geht nach 16 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand und ist offiziell noch bis 6. April, 24:00 Uhr, im Dienst.

16.321 Kleinmachnower Bürger- und Bürgerinnen ab 16 Jahren waren aufgerufen, zur Stichwahl ihr Votum abzugeben. 10.575 Personen nahmen ihr Stimmrecht wahr, davon nutzten 4.248 Wähler die Briefwahl. Die Wahlbeteiligung war diesmal damit insgesamt mit 64,8 Prozent zwar geringer als beim ersten Wahltermin am 26. Januar, doch für eine kommunale Stichwahl ist dieses Ergebnis durchaus beachtlich.

Kleinmachnow, Stichwahl neuer Bürgermeister Bodo Krause CDU ( 2.v.links) und sein Wahlkampf-Team Foto: SCTV/ Manfred & Manfred

Auf Markus Schmidt (SPD) entfielen 4.669 Stimmen. Foto: SCTV/ Manfred & Manfred

Erste Auszählungsergebnisse lagen um 18:15 Uhr vor. Das vorläufige Endergebnis stand um 19:25 Uhr fest. Wahlergebnisse im Detail sind unter online nachzulesen. Die Zahlenangaben sind vorläufig. Die abschließenden, endgültigen Wahlergebnisse sind am Montagabend zu erwarten, wenn der Wahlausschuss getagt hat.

Auszählungsergebnisse live im Bürgersaal

Auch zur Stichwahl waren am Abend wieder alle Interessierten eingeladen, im Bürgersaal im Rathaus gemeinsam mit den beiden Kandidaten die Auszählung der Wahl mitzuverfolgen. Bereits kurz nach 18:00 Uhr war der Saal gut gefüllt, und schon mit dem ersten auf der großen Leinwand gezeigten Auszählungsergebnis ging Bodo Krause in Führung.

Kleinmachnow, Stichwahl neuer Bürgermeister Bodo Krause CDU Foto: SCTV/ Manfred & Manfred

Nur in zwei Wahllokalen sowie zwei Briefwahlbezirken konnte Markus Schmidt am Ende einen kleinen Vorsprung verbuchen, und so hatte am Ende Bodo Krause am Ende genau 1.185 Wählerstimmen mehr auf seiner Seite und nahm als Sieger in dieser Bürgermeister-Stichwahl Applaus, Gratulationen und Blumen entgegen.

Kleinmachnow, Stichwahl Markus Schmidt, Michael Grubert (v.l.) Beide SPD Foto: Manfred Thomas

Kleinmachnow, Stichwahl , gespannt verfolgt Bodo Krause CDU die Auszählung. Foto: SCTV/ Manfred & Manfred

Kleinmachnow, Stichwahl ,Gewonnen Bodo Krause mit Ehepartnerin Stefanie. Foto: SCTV/ Manfred & Manfred

