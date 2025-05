Kleinmachnow – 80. Jahrestag der Befreiung am 8. Mai

Anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung vom Nationalsozialismus und des Endes des Zweiten Weltkrieges laden die Vorsitzende der Gemeindevertretung Kleinmachnow, Kathrin Heilmann, und Kleinmachnows Bürgermeister Bodo Krause am 8. Mai um 10:00 Uhr zu einer Gedenkveranstaltung in den Bürgersaal des Rathauses Kleinmachnow ein. Mit einem kurzen Programm und Redebeiträgen wird an das geschichtsträchtige Datum erinnert. Neben musikalischen Darbietungen werden historische Filmaufnahmen vom Kriegsende gezeigt.

