Der Landkreis Potsdam-Mittelmark lädt gemeinsam mit der Gemeinde Michendorf und dem Wirtschaftsforum PM am 24. 2025, zum Unternehmensfrühstück ein. Die Veranstaltung beginnt um 09:30 Uhr im Fliederhof Syring in Michendorf OT Stücken und richtet sich an Gründerinnen und Gründer, Freiberufler sowie Vertreterinnen und Vertreter der gewerblichen Wirtschaft in der Region.

Das Unternehmensfrühstück versteht sich als offenes Forum für Begegnung, Information und Austausch. Ziel ist es, regionale Unternehmen miteinander ins Gespräch zu bringen, Möglichkeiten der Zusammenarbeit auszuloten und aktuelle Unterstützungsangebote vorzustellen. Das Unternehmensfrühstück Potsdam-Mittelmark wird vom Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM der TGZ PM GmbH organisiert und gefördert durch Mittel des Landkreises. Das Unternehmensfrühstück findet in regelmäßigen Abständen an verschiedenen Orten im Landkreis statt. Es bietet Unternehmerinnen und Unternehmern die Gelegenheit, Impulse für die eigene Arbeit mitzunehmen und aktiv zur Stärkung der regionalen Wirtschaft beizutragen. Claudia Segbert vom Landkreis Potsdam-Mittelmark und Claudia Nowka, Bürgermeisterin der Gemeinde Michendorf, werden die Gäste begrüßen.

Ein zentrales Thema der Veranstaltung ist die Vorstellung des Wirtschaftsforums PM, das sich als Netzwerk für Wirtschaftsförderung im Landkreis etabliert hat. Das Forum unterstützt Unternehmen und Gründungsinteressierte in allen Phasen ihrer Entwicklung – von der Unternehmensgründung über Ansiedlungsfragen bis hin zu Investitionsvorhaben. Auch bei der Suche nach geeigneten Förderprogrammen auf Landes-, Bundes- oder EU-Ebene steht das Netzwerk beratend zur Seite. Hinzu kommen Angebote zur Fachkräftegewinnung und Unterstützung bei Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren. Die Veranstaltung bietet Gelegenheit, diese Themen im persönlichen Gespräch zu vertiefen und konkrete Anliegen direkt mit Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern zu besprechen.

Ein weiterer Höhepunkt des Vormittags ist der Beitrag des Tourismusverbands Fläming e.V. mit Geschäftsführer Daniel Sebastian Menzel. Er wird über aktuelle Projekte und Strategien in der Tourismusentwicklung der Region berichten und zeigen, wie Unternehmen branchenübergreifend von einer lebendigen Tourismuslandschaft profitieren können – beispielsweise durch neue Zielgruppen, gemeinsame Vermarktungsideen oder innovative Kooperationen im regionalen Umfeld.

Im Anschluss an die Impulse bleibt ausreichend Zeit für persönliche Gespräche. Bei einem regionalen Frühstück in der besonderen Atmosphäre des Fliederhofs können sich die Teilnehmenden untereinander austauschen, neue Kontakte knüpfen und bestehende Netzwerke stärken. Die Mischung aus inhaltlichem Input und direkter Kommunikation macht das Unternehmensfrühstück zu einer wertvollen Plattform für nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung im Landkreis.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich und bis zum 13. Juni 2025 möglich.

Foto: Linda Schröder, TGZ PM GmbH