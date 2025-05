Fluglärm – FBB lädt zum letzten Schallschutztag ein

Am 15. Mai, lädt die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH alle Anwohnerinnen und Anwohner des Flughafens BER zum letzten Schallschutztag ein. Er findet von 10:00 bis 18:00 Uhr im Haus DIALOG-FORUM in der Mittelstraße 11 in Schönefeld statt.

Den gesamten Tag sind Vertreter von Baufirmen, das Schallschutzteam der FBB sowie Expertinnen und Experten zu den Themen Fluglärm und Flugrouten vor Ort und stehen für individuelle Fragen und Gespräche zur Verfügung. Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „In den vergangenen Jahren haben wir viele persönliche Gespräche geführt, Fragen beantwortet und Tausende Anwohner bei ihrem Antrag auf Schallschutz unterstützt. Jetzt geht es in den Endspurt: Wer noch einen Antrag stellen möchte, sollte die Chance nutzen. Beim letzten Schallschutztag am 15 Mai stehen wir noch einmal mit unseren Expert bereit – für Fragen zur Antragstellung und zum Einbau von Schallschutzmaßnahmen.“

Anträge können nur noch bis zum 4. November 2025 gestellt werden

Ein besonderer Fokus liegt dieses Jahr auf den auslaufenden Fristen im Schallschutzprogramm. Der Schallschutztag findet seit 2016 jährlich statt. Dieses Jahr zum zehnten und letzten Mal. Auf dem Programm stehen zwei Fachvorträge: Um 13:00 Uhr referiert Ralf Wagner, Leiter Schallschutz und Umwelt, zum Thema „Schallschutz am BER“. Um 15:00 Uhr folgt Dr. Kai Johannsen, Leiter Immissionsschutz, mit dem Vortrag „Fluglärm und Flugrouten am BER“.

Das DIALOG-FORUM befindet sich unweit des S-Bahnhofs Schönefeld. Vor Ort stehen Parkplätze auf dem Parkplatz P56 zur Verfügung, die Flughafengesellschaft stellt Ausfahrtickets bereit, mit denen die Gäste diesen Parkplatz kostenfrei nutzen können.

Foto: Pixabay.com