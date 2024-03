Teltow – 7,5 m3 gesammelter Abfall

Am Samstag, den 16. März fand der diesjährige Frühjahrsputz der Stadt Teltow statt, zu dem die Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen waren. Auf verschiedenen Routen hieß es dann „Müll sammeln“.

Dank der rund 100 fleißigen Helferinnen und Helfer kamen an insgesamt 14 Sammelplätzen in Teltow und Ruhlsdorf über 200 Müllsäcke, mindestens 10 Autoreifen, 1 Wäschetrockner sowie diverse Matratzen und Dämmmaterialien zusammen, die nun fachgerecht entsorgt werden. Insgesamt konnten ca. 7,5 m³ Müll gesammelt werden. Begleitet wurden die Freiwilligen dabei von der rbb24-Wetterreporterin Joanna Jambor und dem Kameramann Marco für Brandenburg aktuell. Zum Abschluss traf man sich zu einem entspannten Plausch bei einer Bratwurst auf dem Marktplatz und zog Bilanz. An vielen Stellen ist Teltow zu neuem Glanz erwacht.

Jeder kann zur Sauberkeit beitragen, indem er z.B. seinen Müll mitnimmt, in den Mülleimer wirft oder ordnungsgemäß entsorgt, Zigarettenkippen in den (Taschen-)Aschenbecher und Hundekot in den dafür vorgesehenen Beutel wirft.

Wer kommt schon auf die Idee, einen Wäschetrockner in der Natur zu entsorgen?

Autoreifen haben mehr als ein Leben. Zumindest, wenn sie fachgerecht entsorgt und recycelt werden. Die Entsorgung ist in Deutschland gesetzlich geregelt. Denn bei unsachgemäßer oder illegaler Entsorgung stellen Altreifen aufgrund ihrer Inhaltsstoffe eine potenzielle Gefahr für Mensch und Umwelt dar. Bei derzeit rund 48,8 Millionen in Deutschland zugelassenen Personenkraftwagen fallen jährlich rund 700.000 Tonnen Altreifen in den Entsorgungsanlagen an.

Schon bei bis zu fünf illegal entsorgten Reifen werden je nach Bundesland bis zu 1.000 Euro Bußgeld fällig.

An insgesamt 14 Sammelplätzen in Teltow und Ruhlsdorf wurden über 200 Müllsäcke gefüllt.

Nach getaner Arbeit – Bratwurst auf dem Marktplatz.

Fotos: Stadt Teltow