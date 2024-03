Umweltministerium fördert „Klimafit in Brandenburg“ mit rund 80.000 Euro

Das Brandenburger Umweltministerium unterstützt und berät mit dem landesweiten Wettbewerb „Klimafit in Brandenburg – Klima-Tandem“ Kommunen und Partner aus der Zivilgesellschaft beim praktischen Einstieg in die Klimaanpassung. Für die Durchführung des Wettbewerbs, die Workshops und die Beratung der Klima-Tandems stellt das Umweltministerium rund 80.000 Euro zur Verfügung. Bewerbungen sind ab sofort und bis zum 17. April möglich.

Kommunen sind besonders von den Folgen des Klimawandels betroffen und durch ihre Aufgaben zur Daseinsvorsorge zugleich zentrale Akteure bei der Klimaanpassung. Das Umweltministerium will die Kommunen mit dem Projekt „Klimafit in Brandenburg – Klima-Tandem“ bei einem niedrigschwelligen und partizipativen Einstieg in die Klimaanpassung vor Ort unterstützen. Zusammen mit einem Partner aus der Zivilgesellschaft, beispielsweise aktive Bürgerinnen oder Bürger, Vereine, Initiativen oder Unternehmen, soll ein Bewusstsein für gemeinsames lokales Handeln geschaffen werden.

Bis zum 17. April können sich die Tandems aus Kommunen und Partnern mit ihrer Idee zur Klimaanpassung bewerben. Eine Jury wird aus allen Bewerbungen sechs Klima-Tandems auswählen.

Ihnen wird dann in einem zweieinhalbtätigen Trainingscamp, Mitte Mai 2024, Wissen und Werkzeuge zur Klimaanpassung vermittelt. Ziel dabei ist auch, dass sich die Tandempartner intensiver kennenlernen und sich mit anderen Engagierten aus Brandenburg vernetzen. Danach arbeitet jedes Tandem in seiner Kommune. Das Tandem und weitere lokale Mitstreiter werden vor Ort in einem moderierten Workshop bei der Ausarbeitung eines niedrigschwelligen Umsetzungsprojekts unterstützt und realisieren dieses in den folgenden acht Wochen.

Gemeinsame niedrigschwellige Projekte können zum Beispiel die Erstellung einer Karte für kühle Orte zum Aufsuchen an heißen Tagen sowie das Verteilen von Informationsmaterialien zum Verhalten an Hitzetagen sein. Auch Mitmachaktionen wie Gießpatenschaften von Straßenbäumen oder Baumpflanzungen, das Aufstellen temporärer Sonnensegel sowie Beratungen von Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern in Sachen wassersparende Tröpfchenbewässerung sind mögliche Ansätze.

Beraten werden die Klima-Tandems dabei vom Trainingscamp bis zur Einweihung der Klimaanpassungsmaßnahme vor Ort durch die Beraterfirma Resilient Cities. Dies geschieht in enger Kooperation mit dem Zukunftsort Leuchtturm LOUISE, dem Gewinner des „Blauen Kompass 2022“, dem wichtigsten deutschen Preis für Klimaanpassung. Für die Durchführung des Wettbewerbs und die Beratung stellt das Umweltministerium erstmals rund 80.000 Euro zur Verfügung.

Das Bewerbungsformular und weitere Informationen sind online zu finden.

Das Brandenburger Kabinett hatte im Juli 2023 die federführend vom Umwelt- und Klimaschutzressort erarbeitete Klimaanpassungsstrategie beschlossen.

Foto: Pixabay.com