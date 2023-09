Am Mittwoch bleiben viele Apotheken geschlossen

Wie der Apothekerverband Brandenburg mitteilt, werden am 27. September zwischen 13.00 und 16.00 Uhr zahlreiche Apotheken in Brandenburg ihre Türen geschlossen halten. Die Apotheker protestieren damit erneut gegen die Politik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.

Die stundenweis Schließung findet in einem Zeitfenster statt, in der eine Rede von Bundesgesundheitsminister Lauterbach auf dem Deutschen Apothekertag in Düsseldorf erwartet wird. Allen Apothekenteams soll Gelegenheit gegeben werden, diese auch online übertragene Rede zu verfolgen und somit die Antworten auf die drängenden Fragen selbst zu erfahren, die die Zukunft der Arzneimittelversorgung maßgeblich betreffen. Plakate mit der Aufschrift „Wir bleiben geschlossen. Weil Lauterbach uns Antworten schuldet.“ und dem Konterfei von Minister Lauterbach weisen darauf hin, welche Apotheken sich beteiligen. Olaf Behrendt, Vorsitzender des Apothekerverbandes Brandenburg e.V.: „Die Apothekerinnen und Apotheker wollen wissen, warum sich Lauterbach weigert, die Honorierung der Apotheken nach mittlerweile elf Jahren Stillstand an die wirtschaftliche Gesamtentwicklung in Deutschland und insbesondere an die stark gestiegenen Betriebskosten anzupassen. Sie wollen auch erfahren, wie die Bundesregierung die Apotheken vor Ort dabei unterstützen will, die flächendeckende Arzneimittelversorgung – auch in ländlichen Regionen – in Zukunft und auch hinsichtlich der vielen Lieferengpässe sicherzustellen.“

Die Notdienstapotheken gewährleisten an diesem Nachmittag die Akutversorgung mit Arzneimitteln und stehen für Notfälle zur Verfügung

Foto: Pixabay.com