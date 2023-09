Entdeckungsreise durch Kulturen: Interkulturelle Woche hat begonnen

Am 25. September um 15:00 Uhr fand im Stubenrauchsaal der Stadt Teltow die Auftaktveranstaltung der Interkulturellen Woche statt. Zwanzig verschiedene Veranstaltungen und Aktionen locken bis zum 30. September in Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf zum Besuch.

Ein offenes und friedliches Miteinander wird in unserer Gesellschaft immer wichtiger. Aus diesem Grund hat die „AWO Treffpunkt Schritte“ und die „ AWO Migrationsberatung“ in Kooperation mit dem „ EJF Jugend- und Familienzentrum ClaB Stahnsdorf“ , dem Kiez-Kita-Projekt der „Menschenskinder Teltow“ , der Freiwilligenkoordination PM (SAM e.V.) und der Stiftung JOB eine Interkulturelle Woche organisiert und lädt herzlich dazu ein.

Ziel der Woche ist es, in der Region Räume zu schaffen, in denen Vielfalt aktiv gelebt und sichtbar wird. Die Interkulturelle Woche soll ein Ort der Begegnung für alle Menschen sein, die sich für ein offenes und friedliches Miteinander einsetzen. Das abwechslungsreiche Programm richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Von „Malen mit Kaffee“ über Nachhilfe und das Kennenlernen neuer Fremdsprachen bis hin zu Yoga und anderen Bewegungsangeboten oder Workshops ist alles dabei. Auch ernstere Themen wie „Ukraine-Hilfe“ werden angesprochen.

