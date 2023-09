Stärkstes Wirtschaftswachstum in Brandenburg bundesweit

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist in Brandenburg im ersten Halbjahr 2023 gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 preisbereinigt um 6,0 Prozent gestiegen. Nominal, also ohne Berücksichtigung der Inflation, lag das Wachstum sogar bei über 14 Prozent. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am 22. Septmeber mitteilt, wuchs die Wirtschaftsleistung in Brandenburg so stark wie in keinem anderen Bundesland. Deutschland insgesamt verzeichnete einen Rückgang um 0,3 Prozent.

Die Wachstumsimpulse für die Brandenburger Wirtschaftsleistung kamen vor allem aus dem Verarbeitenden Gewerbe. Insbesondere die beschäftigungs- und umsatzstärkste Branche, die Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen, trug zum Wachstum bei. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Tesla-Ansiedlung. Der US-amerikanische Hersteller baut seit März 2022 in Grünheide bei Berlin Elektroautos. „Die Branche hat sich in den vergangenen Jahren zur umsatz- und beschäftigungsstärksten Branche im Land Brandenburg entwickelt, was vor allem auf den Produktionshochlauf bei Tesla zurückzuführen ist“, so Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD). „Aber nicht nur das Unternehmen, sondern auch die gewachsene Zulieferbranche und die Batteriematerialindustrie tragen dazu bei.“

Die Berliner Wirtschaft ist dagegen im ersten Halbjahr dieses Jahres leicht geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt sank in den ersten sechs Monaten preisbereinigt um 0,1 Prozent, wie das Amt für Statistik mitteilte.

Foto:Pixabay.com