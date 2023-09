Schön war’s – Das 24. Rübchenfest in Bildern

Das 24. Teltower Rübchenfest am 24.September und bei 24 Grad zog viele Besucher aus nah und fern an. Tausende Gäste kamen nach Ruhlsdorf und feierten das Gemüse, von dem schon Goethe schwärmte. Sie konnten Wissenswertes über die Rübe erfahren, das diesjährige Prinzenpaar bestaunen oder leckere Rübchenprodukte wie Rübchenwurst mit Rübchensenf, Rübchensuppe oder Rübchenschnaps probieren.

Die ersten Wurzeln hatte das Prinzenpaar Yuuto und Leni bereits in der vergangenen Woche aus der Erde gezogen. Nun eröffneten sie gemeinsam mit Tina Reich, Vorsitzende des Fördervereins für das Teltower Rübchen e. V., und Beate Rietz, Erste Beigeordnete der Stadt Teltow, feierlich das Rübchenfest.

Von 12.00 bis 18.00 Uhr fand in der Güterfelder Straße in Teltow-Ruhlsdorf das Rübchenfest statt. Allein bis 14:00 Uhr wurden an einem einzigen Stand über 1.000 Rübchenwürste verkauft.

Wer große Körbe flechten kann, flicht auch kleine – Ein Meister bei der Arbeit.

Auf der Festbühne zogen die Kinder mit vereinten Kräften eine riesige Rübe aus der Erde. Der Teltower Carneval Club e.V. (TCC e. V.)

Altes Handwerk hautnah erleben.

Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist.

Seit über 20 Jahren gehören die Vier-Tore-Musikanten zu den Blaskapellen, die mit einem bunten Programm auf vielen Veranstaltungen zwischen Berlin und Rügen für gute Stimmung bei Jung und Alt sorgen.

Ein Hauch von China.

Die Tanzschule Kurrat begeisterte durch Vielfalt, Leidenschaft, extravagante Kostüme und perfekte Performance.

Die Gruppe hat über hundert Tänze in ihrem Repertoire und bietet eine bunte Mischung aus Kindertanz, Hip-Hop, irischem Stepptanz und vielem mehr.

Heiß begehrt und viel gespielt – das Glücksrad des Teltower Stadtblatt-Verlages kam nicht zur Ruhe. Herzlichen Dank an unsere Partner, die uns tolle Preise zur Verfügung gestellt haben!

Und sollte ich noch einmal die Tage beginnen, ich würde den selben Faden spinnen.

Fotos: Redaktion