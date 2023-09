Bauarbeiten für Nahwärmenetz gestartet

Die Bauarbeiten für das Nahwärmenetz zur Beheizung der neuen Lindenhof-Grundschule sind Anfang September gestartet. Die ersten Erd- und Tiefbauarbeiten, unter anderem das Absenken mehrerer Stahlbetonringe, begannen direkt neben dem FIT 2000 an der Ruhlsdorfer Straße/Grüner Weg. Rechtzeitig zum Winter 2023/2024 soll die Anlage, die emissionsfreie Wärme liefert, in Betrieb gehen.

Mit dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 1. Oktober 2020 steht fest, dass die neue vierzügige Grundschule Lindenhof in der Mühlenstraße mit umweltfreundlicher und komplett emissionsfreier Heizenergie versorgt wird. Am 6. Oktober 2020 unterzeichneten dazu Gerhard Mauer, BWB-Geschäftsführer Abwasserentsorgung, Michael Kempf, Leiter des BWB-Klärwerks Waßmannsdorf, und Bürgermeister Bernd Albers eine gemeinsame Absichtserklärung zur kooperativen Umsetzung des innovativen Projekts. In der Nähe des Standortes Mühlenstraße befindet sich ein Düker der Berliner Wasserbetriebe, der das gereinigte Abwasser aus dem Klärwerk in den Teltowkanal leitet. Bei Trockenwetter fließt in der Heizperiode 13 bis 14 °C warmes Wasser mit einer Geschwindigkeit von etwa 580 Litern pro Sekunde hindurch. Die Wärme aus dem Wasser soll durch einen Wärmetauscher für den Neubau ökologisch und ökonomisch sinnvoll nutzbar gemacht werden.

Foto: Gemeinde Stahnsdorf