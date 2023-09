Sparkassenfiliale Stahnsdorf bis Ende September 2023 geschlossen

Wie die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) mitteilt, muss ihre Filiale in der Potsdamer Allee 82 vom 25. bis 29. September geschlossen bleiben. Grund ist die turnusmäßige Überprüfung aller elektrischen Anlagen in der Filiale sowie im SB-Bereich. Am Montag, dem 2. Oktober 2023, öffnet die Filiale wieder regulär um 09:00 Uhr für ihre Kunden. Die MBS bittet um Verständnis für die Schließung und empfiehlt ihren Kunden, bis dahin auf die MBS-Filiale in Teltow, Rheinstraße 10 c, auszuweichen.

