Regiobus Kennenlerntag in Stahnsdorf

Am 28. September lädt die regiobus Potsdam Mittelmark GmbH von 10:00 bis 13:00 Uhr auf ihren Betriebshof in Stahnsdorf ein, die Arbeitswelten Fahrdienst und Werkstatt beim landkreiseigenen Unternehmen kennenzulernen.

Die Möglichkeit, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, und die Aussicht auf eine sichere Berufsperspektive bieten Technikbegeisterten eine vielversprechende Kombination. Der ÖPNV eröffnet Interresierten die Chance, sich aktiv an der Verkehrswende zu beteiligen.

Wer noch überlegt, ob der Beruf des Busfahrers oder der Busfahrerin eine interessante Perspektive ist oder die Arbeit an den Kraftmaschinen in den Werkstätten, der sollte sich schnell zur Teilnahme anmelden. Gerade das Angebot zum Quereinstieg als Busfahrerin oder Busfahrer begeistert die Fans großer Fahrzeuge und lässt über einen Einstieg in den ÖPNV als verlässlichen Arbeitgeber nachdenken. Hinzu kommt das Bewusstsein der Arbeit mit Menschen, die Freude an der Abwechslung. Jede Fahrt sei anders, hört man aus den Erfahrungsberichten des Fahrpersonals. Und so gehört es zur guten Tradition des Kennenlerntages, dass die Kolleginnen und Kollegen selbst vor Ort den Interessierten ihre Arbeit nahebringen, ihre Begeisterung teilen und über Abläufe und Erlebnisse auf dem großen Fahrersitz berichten.

Insbesondere Frauen sind zu diesem Event eingeladen, sich auszuprobieren. Der Anteil der Frauen am Fahrpersonal wächst bei regiobus beständig und soll weiter erhöht werden. Willkommen sind auch Jugendliche ab dem Alter von 15 Jahren, die über eine Berufsausbildung bei regiobus nachdenken – ob als Fahrpersonal oder in der Werkstatt.

Neben Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten und zum Quereinstieg gibt es einen umfassenden Einblick in den Alltag und die Abläufe auf einem regiobus Betriebshof. Zum Programm gehören Betriebsführungen durch Mitarbeitende der regiobus und natürlich die Möglichkeit, einmal selbst auf dem großen Fahrersitz Platz zu nehmen und die Perspektive eines Busfahrers oder einer Busfahrerin zu erleben. Ebenso werden individuelle Gespräche angeboten, bei denen direkt mit der Personalleiterin des Unternehmens Martina Druse Fragen zum Quereinstieg sowie zu den Ausbildungs- und Arbeitskonditionen im Unternehmen beantwortet werden. Gern können Interessierte bereits Bewerbungsunterlagen, wie einen Lebenslauf und (Arbeits-)Zeugniskopien, mitbringen.

Ausgebildete Busfahrerinnen und Busfahrer sowie KFZ-Mechatronikerinnen und -Mechatroniker sind ebenso herzlich willkommen, regiobus als Arbeitgeber kennenzulernen. Da die Weichen für den Ausbau des ÖPNV als Klimaschutzbeitrag gestellt sind, ist der Bedarf an weiteren Fahrerinnen und Fahrern sowie Mitarbeitende in den Werkstätten groß. Wer teilnehmen möchte, sollte sich zeitnah per Mail unter personal@regiobus.pm anmelden. Anmeldeschluss ist der 24. September 2024.

Foto: Regiobus