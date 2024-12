Weihnachtsbaum der besonderen Art in Stahnsdorf

Alle Jahre wieder fährt das THW Potsdam an seinem Standort in Stahnsdorf einen 40 Meter hohen Mast aus, der durch seine festliche Beleuchtung weithin sichtbar ist.

Der beleuchtete Mast steht am Kreisverkehr Potsdamer Allee/Heinrich-Zille-Straße und versetzt alle Passanten mit seiner wunderschönen LED-Beleuchtung weithin sichtbar in vorweihnachtliche Stimmung. Am 18. Dezember öffnete das THW im Rahmen des „Lebendigen Adventskalenders“ seine Türen für interessierte Besucher. Bei einem kleinen Imbiss und Getränken konnten der Hof und der Fuhrpark besichtigt werden.

Einen ausführlichen Bericht über den THW-Standort Stahnsdorf und die Herausforderungen, denen sich die THW-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter täglich stellen, lesen Sie in der Februar-Ausgabe des Lokal.reports.

Fotos: Mario Kacner