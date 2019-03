Frühjahrsputz für Straßen und Wege

Kaffeebecher, Verpackungen, Flaschen, Waschmaschinen, alte Reifen…wenn keine Mülltonne da ist, sollte der Abfall eigentlich in der eigenen Tasche und Zuhause im Mülleimer landen. Doch Straßen und Gehwege in der Umgebung zeigen, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Darum rufen Kleinmachnow und Stahnsdorf am 30. März und Teltow am 6. April zum großen Frühjahrsputz in den Kommunen auf. Den Müll der anderen Wegzuräumen, ist zwar nicht die schönste Aufgabe, hilft aber der Umwelt und den Tieren, hält fit und man kommt mit anderen Menschen ins Gespräch.

Wer mithelfen will, kommt in Kleinmachnow und Stahnsdorf zwischen 10:00 bis 12:00 Uhr und am 06. April ab 09:00 Uhr in Teltow zu einem der festgelegten Treffpunkte. In Kleinmachnow sind das etwa der ODF-Platz, der Parkplatz an der Schleuse oder das sowjetische Denkmal (hier die weiteren Orte), in Stahnsdorf und Teltow sind die Rathäuser der Ausgangspunkt. In Teltow und Kleinmachnow laden die Bürgermeister nach getaner Arbeit zu einem Umtrunk auf den Marktplatz bzw. in den Rathausinnenhof.

Teltow hat sich zudem eine neue Aktivität ausgedacht: Plogging. Auf einer festgelegten Strecke lässt sich der neue Trend aus Schweden, der abwechselnd aus Joggen und Müll aufheben besteht, ausprobieren. Ein Fitnesstrainer zeigt, wie man es richtig macht.

Foto: Gesammelter Müll an der Friedensbrücke beim Frühjahrsputz in Kleinmachnow

Text/ Foto: TSB