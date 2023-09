Starker Rauch im Bereich Stahnsdorf

Die Regionalleitstelle Brandenburg a.d.H. warnt die Bevölkerung am 26. September vor Geruchsbelästigungen im Bereich Stahnsdorf bis zur A115.

„Aufgrund eines Brandes in einer Kompostieranlage kommt es zu einer starken Rauch- und Geruchsbelästigung im Bereich Stahnsdorf bis zur A115“. Industrieemissionen, Abfallentsorgung oder Landwirtschaft sind einige der häufigsten Ursachen für Geruchsbelästigungen. Sie können zu erheblichen Belästigungen führen, insbesondere wenn es sich um unangenehme oder gesundheitsschädliche Gerüche handelt. Neben der Belästigung können Gerüche auch gesundheitliche Auswirkungen haben, wie z.B. Kopfschmerzen, Übelkeit oder Schwindel. In einigen Fällen können Gerüche auch auf giftige oder gefährliche Stoffe in der Umwelt hinweisen. Deshalb ist es wichtig, Geruchsbelästigungen ernst zu nehmen.



Das Risiko wird als gering eingestuft. Es wird empfohlen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Foto:Feuerwehr Stahnsdorf/Facebook