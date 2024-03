Wahlausschuss bestätigt Ergebnis der Stichwahl

Am Montagabend, 18. März 2024, bestätigte der Wahlausschuss der Gemeinde Stahnsdorf das vorläufige Endergebnis der Stichwahl vom 17. März. Somit steht endgültig fest, dass Bernd Albers (Bürger für Bürger) auch für die kommenden acht Jahre zum Bürgermeister der Gemeinde Stahnsdorf gewählt ist.

Bernd Albers dritte Amtszeit beginnt am 5. Juli 2024 und endet am 4. Juli 2032. Insgesamt 52,2 Prozent der 6.996 der gültigen Wählerstimmen gingen am vergangenen Sonntag an den Kandidaten Albers, die übrigen 47,8 Prozent an den Herausforderer Richard Kiekebusch (CDU). Die Wahlbeteiligung lag gemeindeweit bei 53,6 Prozent.

Foto: Pixabay.com