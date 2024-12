„Krippenspiel im Stall“ zum 15. Mal in Kleinmachnow

Am 21. und 22. Dezember findet zum 15. Mal das „Krippenspiel im Stall“ im Heizhaus der BBIS Kleinmachnow statt. Im kommenden Jahr ist sogar die Veröffentlichung eines Buches geplant, in dem die Geschichte des Spiels in der Familie Heinke erzählt wird und viele ehemalige Darstellerinnen und Darsteller mit Erinnerungen, Anekdoten und kleinen Geschichten beitragen werden.

15 Jahre ist es her, dass das berühmte „Krippenspiel im Stall“ aus seiner vorherigen Heimat, einer alten Scheune im Harz, nach Kleinmachnow umgezogen ist. Seitdem verwandelt sich das Heizhaus auf dem Seeberg jedes Jahr am Wochenende des 4. Advent mit zig Ballen Stroh, alten Holzpaletten und den Original-Kostüme und Requisiten in den „Stall von Bethlehem“.

Etwa 30 meist erwachsene Darstellerinnen und Darsteller bringen dann in insgesamt 4 Vorstellungen die Weihnachtsgeschichte auf die Bühne. „Wir bringen Frieden für alle ist mein Lieblingslied beim Krippenspiel,“ weiß Carlotta, 6 Jahre alt, zu berichten. „Da bekomme ich immer Gänsehaut.“ Sie ist in diesem Jahr bereits zum 2. Mal als kleiner Engel dabei.

Auch 2024 werden viele alte Weisen gesungen, auch das Publikum darf an manchen Stellen mitsingen. Während der jüngste Engel gerade 6 Jahre alt ist, sind bei den Königen und Hirten mehr Erwachsene und sogar Senioren auf der Bühne. Ur-Kleinmachnower Axel Müller, 82, als König Melchior ist schon seit 10 Jahren regelmäßig dabei. Andere aktuell Mitwirkende, haben etwa als kleine Engel begonnen und studieren jetzt Operngesang an der UdK Berlin.

Auf den Fotos ist Jonathan Held vor 8, 6 Jahren und vor 1 Jahr zu sehen. Er trägt denselben (mitwachsenden) Pullover und singt solistisch „Ich steh an deiner Krippen hier“

Am Samstag Abend gibt es seit jeher eine besondere Vorstellung, in der von den Mitwirkenden kammermusikalische Werke in das Geschehen eingeflochten werden. Es erklingen Arien und Instrumentalstücke aus dem Messias, dem Weihnachtsoratorium und mehrstimmige Choräle. „Das Krippenspiel wurde in Berlin von meiner Urgroßmutter ins Leben gerufen. Es findet jetzt seit 1918 im Kreise unserer Familie statt und wird von Generation zu Generation weitergereicht“, erzählt Christiane Heinke, Sängerin und Leiterin des Weihnachtsspiels in Kleinmachnow. Im kommenden Jahr ist die Veröffentlichung eines Buches geplant, in dem die Geschichte des Spiels in der Familie Heinke erzählt wird und viele ehemalige Darstellerinnen und Darsteller mit Erinnerungen, Anekdoten und kleinen Geschichten beitragen werden.

Termine 2024:

Samstag, 21.Dezember um 15:00 Uhr, Sonntag, 22.Dezember um 15:00 und 17:00 Uhr (Eintritt 7,- €)

Samstag, 21.Dezember um 17.30 Uhr: längere Vorstellung mit kammermusikalischen Beiträgen (Eintritt 10,- €)

Aufführungsort:

Heizhaus der BBIS Kleinmachnow, Schopfheimer Allee 10 (Zufahrt über Karl-Marx-Str)

Tickets bei der Natura Buchhandlung am Rathausmarkt in Kleinmachnow oder online bei „eventim light“.

Fotos: Sebastian Latzke