Großer Fahrplanwechsel bei der ODEG am Sonntag

Die ODEG – Ostdeutsche Eisenbahn GmbH gibt folgende Änderungen zum Fahrplan 2024/2025 bekannt. Am Sonntag, den 15. Dezember 2024, startet der neue Fahrplan der ODEG mit Änderungen auf einigen Linien.

Folgende Informationen zu allen ODEG-Linien:

RE1: Magdeburg Hbf <> Brandenburg Hbf <> Potsdam Hbf <> Berlin Hbf <> Frankfurt (Oder) <> Eisenhüttenstadt <> Cottbus Hbf

Für die Linie RE1 gibt es keine wesentlichen Änderungen im Fahrplan.

Die Bauarbeiten der DB InfraGO AG am Bahnhof Köpenick schränken im gesamten Jahr 2025 die Streckenkapazitäten ein. Der Bahnhof wird zum RE-Halt umgebaut, daher ist der Streckenabschnitt zwischen Erkner und Berlin Ostbahnhof abschnittsweise nur eingleisig befahrbar. Aus diesem Grund entfallen die Verstärkerzüge zur Hauptverkehrszeit zwischen Berlin Ostbahnhof und Erkner ganzjährig. Zwischen dem 7. Juni und dem 23. September finden zudem Bauarbeiten auf der Berliner Stadtbahn statt, so dass die Verstärkerzüge im Westabschnitt nur zwischen Brandenburg an der Havel und Berlin Charlottenburg verkehren können. Die Züge ab Magdeburg und Brandenburg an der Havel Richtung Frankfurt (Oder) und zurück sind hiervon nicht betroffen.

RE8 Nord: Wismar <> Wittenberge <> Berlin Hbf <> Flughafen BER – Terminal 1-2

RB17: Ludwigslust <> Wismar

RB18: Bad Kleinen <> Rostock

Mit dem Fahrplanwechsel erfolgt die Betriebsaufnahme der Linien RB17/18. Es wird im Zweistundentakt alternierend zur Linie RE8Nord zwischen Ludwigslust und Wismar gefahren. Es erfolgt ein Fahrzeugeinsatz im Mischbetrieb: Es kommen Fahrzeuge vom Typ KISS und DESIRO HC (4-Teiler) zum Einsatz.

Die Linie RB17 verkehrt zwischen Wismar und Schwerin-Süd, während die Linie RB18 zwischen Bad Kleinen und Rostock unterwegs ist. Alle Informationen zu den Fahrzeiten der Linien RB17/18 sind im Fahrplan der Linie RE8Nord enthalten. Es erfolgt zum Fahrplanwechsel die Betriebsaufnahme der Linie RB28 (Ludwigslust <>) Schwerin Hbf <> Bad Kleinen <> Rostock Hbf durch die DB Regio, die Fahrzeiten werden ab März 2025 ebenfalls im Fahrplan der Linie RE8Nord aufgeführt.

Ab dem Fahrplanwechsel Sonntag, den 15. Dezember 2024 bis Samstag, den 7. März 2025 werden drei aus Richtung Wittenberge nach Berlin fahrende Züge der Linie RE8Nord (Zugnummer 61994, 61998 und 61999) nicht in Paulinenaue und Friesack halten. Grund ist eine erhöhte Streckenbelastung durch die Umleitung von Fernverkehren auf der Strecke. Reisende aus Wittenberge kommend bitten wir bis nach Nauen zu fahren und in den Gegenzug umzusteigen. Reisende, die in Paulinenaue starten, müssen bitte zunächst nach Neustadt Dosse fahren und steigen dort in den Gegenzug in Richtung Berlin ein.

Sanierung der Strecke Berlin <> Hamburg

Ab August 2025 steht eine umfassende Sanierung des Hochleistungskorridors zwischen Berlin und Hamburg an. Die Baumaßnahmen ziehen umfangreiche Änderungen am Angebot der ODEG nach sich. Hierzu wird es Anfang des Jahres 2025 eine umfassende Kommunikation durch alle Beteiligten (Verkehrsverbünde, Infrastrukturbetreiber und Eisenbahnverkehrsunternehmen) geben. Leider stehen noch keine finalen Busfahrzeiten fest. Dadurch sind keine Fahrverbindungen auf diesem Abschnitt in den Onlinemedien verfügbar.

RE8 Süd: Berlin Hbf <> Wünsdorf-Waldstadt <> Baruth (Mark) <> Elsterwerda <> Finsterwalde (Niederlausitz)

Vom Dienstag, den 18. Februar bis zum Dienstag, den 15. April 2025 fährt die Linie RE8 Süd baustellenbedingt statt bis Berlin Hbf (Tief) nur bis Berlin-Südkreuz.

Eine weitere größere Baumaßnahme wird von Mittwoch, den 24. September bis Samstag, den 13. Dezember 2025 den Fahrtverlauf der RE8Süd beeinträchtigen. Ab Blankenfelde erfolgt eine Umleitung nach Berlin-Lichtenberg – die Halte Berlin-Lichterfelde Ost, Berlin-Südende, Potsdamer Platz und Berlin Hbf (tief) entfallen in diesem Zeitraum.

Folgende weitere große Baumaßnahmen im Fahrplanjahr 2025 in Mecklenburg-Vorpommern auf einen Blick:

RE9: Rostock Hbf <> Stralsund Hbf <> Binz/Sassnitz

RE10: Rostock Hbf <> Stralsund Hbf. <> Züssow

Vom Samstag, den 6. September bis Sonntag, den 7. November 2025 wird zwischen Gelbensande und Rostock Hbf auf der Strecke gebaut, hierdurch entstehen Teilausfälle. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

Zum Fahrplanwechsel wird ein neuer Haltepunkt am Industriepark Schwerin eingerichtet. Ein Busanschluss zum Haltepunkt Industriepark ist in Planung, wird jedoch nicht pünktlich zum Fahrplanwechsel eingerichtet.

Vom Freitag, den 18. bis Montag, den 21. April sowie Samstag, den 31. Mai bis Sonntag, den 14. September 2025 sind wieder zusätzliche Züge zum Saisonverkehr am Wochenende und feiertags auf der Linie RB13 im Einsatz.

RB14: Hagenow Stadt <> Ludwigslust <> Parchim

Ebenfalls im August 2025 ist die Linie RB14 von der oben genannten Sanierung des Hochleistungskorridors zwischen Berlin und Hamburg betroffen. Während des gesamten Zeitraumes der Baumaßnahmen entfällt der Zugverkehr komplett und wird durch einen Ersatzverkehr mit Bussen ersetzt.

RB15: Plau am See <> Inselstadt Malchow <> Waren (Müritz)

Die Züge der Linie RB15 verkehren ganzjährig zwischen Waren (Müritz) und der Inselstadt Malchow. In der Saison werden die Linien über Parchim bis Plau am See durch die Verkehre des Landes verlängert. Die traditionellen Saisonverkehre finden von Freitag, den 18., bis Samstag, den 21. April, sowie von Donnerstag, den 29. Mai, bis Sonntag, den 14. September 2025 statt. Gefahren wird freitags, am Wochenende und an Feiertagen zwischen Plau am See und der Inselstadt Malchow sowie Parchim. Zusätzlich fahren die Züge des Saisonverkehrs am Donnerstag, den 17. April und Mittwoch, den 28. Mai und am Freitag, den 30. Mai und Montag, den 9. Juni.

Für die folgenden Linien gibt es keine wesentlichen Änderungen im Fahrplan.

RB65: Cottbus Hbf <> Görlitz <> Zittau

RB33: Potsdam Hbf <> Beelitz Stadt <> Jüterbog

RB37: Berlin-Wannsee <> Beelitz Stadt

RB46: Cottbus Hbf <> Forst (Lausitz)

RB51: Brandenburg Hbf <> Rathenow

RB64: Hoyerswerda <> Niesky <> Görlitz

