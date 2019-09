Bürgerinitiative lädt zur Radtour entlang der Stammbahn

Zu einer Fahrradführung auf den Spuren der Stammbahn von Kleinmachnow nach Potsdam lädt die Bürgerinitiative StammBahn am Samstag, den 28. September, alle Interessierten ein. Treffpunkt ist um 10:00 Uhr am Adam- Kuckhoff- Platz (Wochenmarkt an der Karl- Marx- Straße/ Benschallee an der Stadtgrenze zu Berlin) in Kleinmachnow. Die Radtour dauert etwa zwei Stunden und endet am S- Bahnhof Griebnitzsee. Die Teilnahme ist kostenlos.

Radtourführerin ist Barbara Sahlmann. Sie zeigt den Teilnehmenden den historischen Verlauf und erzählt unterhaltsame Geschichten zu den Spuren der Stammbahn. Gleichzeitig werden die neuesten Entwicklungen zur Wiederbelebung der Stammbahn geschildert und es gibt Raum für den Austausch.

Voranmeldungen sind zur besseren Planbarkeit der Veranstaltung erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich. Die Anmeldung ist möglich per E-Mail an Barbara.Sahlmann@gmx.de oder telefonisch über die Rufnummer 033203 24981.