Bus-Shuttle beim 20. Teltower Rübchenfest

Anlässlich des 20. Rübchenfestes in Ruhlsdorf am kommenden Sonntag, den 29. September 2019, werden zwischen den Haltestellen S Teltow Stadt/Gonfrevillestraße und Teltow, Ruhlsdorf Zusatzfahrten der Buslinie 626 angeboten. Im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 19:30 Uhr wird das Verkehrsangebot zwischen dem S-Bahnhof und Ruhlsdorf auf einen 20-Minuten-Takt verdichtet. Am S-Bahnhof Teltow Stadt bestehen Anschlüsse zu den Buslinien (X1, 601 und 620) und zur S-Bahn (S25/S26).

Die Genshagener und Sputendorfer Straßen werden von 06:00 bis 20:00 Uhr voll gesperrt.

Teltower Stadtblatt online/ Foto: Regiobus PM