Stolper Weg in den Stahnsdorfer Damm – Geänderte Ampelregelung

Ende November erfolgte eine Umrüstung der Lichtzeichenanlage am Knotenpunkt Stolper Weg / Stahnsdorfer Damm / Hohe Kiefer. In dem Zusammenhang erhielten Rechtsabbieger Richtung Schleuse eine separate Ampelregelung.

Ziel war es, die konfliktträchtige Parallelfreigabe der Rechtsabbieger aus dem Stolper Weg in den Stahnsdorfer Damm mit der Querung des Stahnsdorfer Dammes für Fuß- und Radverkehr durch eine zeitlich getrennte Freigabe zu ersetzen. Deshalb wurde eine separate Signalisierung für Rechtsabbiegende mit entsprechenden Richtungspfeilen angeordnet, die diese unabhängig vom übrigen Verkehr aus dem Stolper Weg steuert. Somit erhalten die Rechtsabbieger früher Grün als die Geradeaus-Rechtsspur, schaltet aber auf Rot, während die andere Spur noch Grün hat.

Leider ist seitdem immer wieder zu beobachten, dass trotz rotem Pfeil rechts abgebogen wird. Aus gegebenem Anlass macht die Gemeinde Kleinmachnow daher eindringlich darauf aufmerksam, dass diese Verhalten nicht nur einen schwerwiegenden Verkehrsverstoß darstellt, der mit Fahrverbot geahndet wird, sondern auch in erheblichen Umfang Fußgänger und Radfahrer gefährdet, die in dem Moment bei Grün den Stahnsdorfer Damm queren dürfen.

Seit einigen Tagen weist ein Gefahrenschild am Beginn der Rechtsabbiegespur auf die geänderte Situation hin. Die Polizei wird bei stichprobenartigen Kontrollen festgestellte Verstöße ahnden. Deshalb ergeht seitens der Gemeinde der eingehende Appell an alle Kraftfahrer, sich mit erhöhter Aufmerksamkeit auf die neue Signalfolge einzustellen und die Regeln der Straßenverkehrsordnung auch an dieser Stelle strikt zu befolgen!

Foto: Gemeinde Kleinmachnow