Rückkehr von Frost und Schneeregen

Hinter einer Kaltfront fließt mit einer nordwestlichen Strömung kältere Luft ein, die unter leichten Hochdruckeinfluss gerät, teilt der Deutsche Wetterdienst mit. In Brandenburg und Berlin wird es wieder winterlicher. Es muss mit Frost und Schneeregen gerechnet werden.

Am Donnerstag viele Wolken, am Vormittag und Mittag im Norden vorübergehend Auflockerungen. Zunächst meist trocken, am späten Nachmittag von Sachsen-Anhalt und Sachsen aufkommender Regen oder Schneeregen, am Abend den Berliner Raum erfassend. Temperaturanstieg auf 4 bis 6 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind um Südost. In der Nacht zum Freitag stark bewölkt bis bedeckt. Zeit- und gebietsweise Regen oder Schneeregen, lokal nasser Schneefall mit entsprechender Glättegefahr. Tiefstwerte +1 bis -1 Grad. Schwacher bis mäßiger Südost- später Ostwind.

Am Freitag bedeckt und regnerisch, in den nördlichen Landesteilen zeitweise Schneeregen oder nasser Schneefall. Höchstwerte zwischen 2 Grad in der Uckermark und 9 Grad an der Grenze zu Sachsen. Schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Südost, im Norden Brandenburgs teils starke Böen. In der Nacht zum Samstag wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise Regen, im Norden lokal Schneeregen, im Nachtverlauf nachlassend. Anschließend neblig-trüb. Tiefstwerte 6 bis 2 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind um Süd.

Am Samstag im Süden etwas Sonnenschein, sonst stark bewölkt, zu Beginn auch neblig-trüb. Zeitweise etwas Regen oder Sprühregen. Im Norden Brandenburgs Höchstwerte zwischen 4 und 7 Grad, sonst sehr mild bei 8 bis 11 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind um Ost. In der Nacht zum Sonntag neben vielen Wolken nur wenige Auflockerungen. Meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte 5 bis 2 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Nordost.

