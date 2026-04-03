Optimistischer Auftakt für eine positive Entwicklung der Lausitz Klinik Forst

Die Fahnen vor der Lausitz Klinik Forst zeigen es an, nun beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte des Forster Krankenhauses mit angeschlossenem Medizinischen Versorgungszentrum. Seit zwei Tagen gehört die Klinik zu 49 Prozent der Stadt Forst/Lausitz und zu 51 Prozent dem Diakonissenhaus Teltow.

Es soll eine erfolgreiche Geschichte werden, verspricht Prof. h.c. (BUK) Hans-Ulrich Schmidt, der als Kaufmännischer Vorstand des Unternehmensverbunds Diakonissenhaus Teltow intensiv an den Verkaufsverhandlungen beteiligt war. Zufrieden, dass die Verhandlungen zu einem guten Ende geführt wurden, zeigte sich Jens Handreck, Verwaltungsvorstand für Finanzen und Sicherheit sowie Gesellschaftervertreter der Stadt Forst. Das Diakonissenhaus Teltow übernimmt die Geschäftsanteile des Klinikums Ernst von Bergmann.

V.l. Kristin Schücke, Andreas Mogwitz, Geschäftführer Lausitz Klinik Forst, Spree-Neiße Landrat Harald Altekrüger, sein Nachfolger Martin Heusler, die Forster Bürgermeisterin Simone Taubenek, Prof. h.c. (BUK) Hans-Ulrich Schmidt, Kaufmännischer Vorstand Diakonissenhaus Teltow, Jens Handreck, Verwaltungsvorstand für Finanzen und Sicherheit sowie Gesellschaftervertreter der Stadt Forst, Agnieszka Pajer und Yvonne Rademacher. Frau Schücke, Frau Pajer und Frau Rademacher sind Prokuristinnen und Finanzverantwortliche in den regionalen Gesellschaften des Diakonissenhauses.

Foto.: Lausitz Klinik Forst/Renate Kulick-Aldag

Die Lausitz Klinik legt den Schwerpunkt neben der stationären Geriatrie und Inneren Medizin vermehrt auf ambulante operative Eingriffe. Sie kooperiert mit der Medizinischen Universität Lausitz – Carl Thiem und arbeitet eng mit dem Diakoniekrankenhaus Naëmi Wilke Guben zusammen, das ebenfalls zum Diakonissenhaus Teltow gehört. „Beide Standorte Forst und Guben können sich nahezu ideal medizinisch ergänzen. Forst bleibt damit ein starker Gesundheitsstandort in der Lausitz“, versichert Prof. h.c. (BUK) Hans-Ulrich Schmidt. Geschäftsführer für beide Häuser ist Andreas Mogwitz.

Gute Wünsche für den Neuanfang überbrachten an diesem sonnigen Morgen Spree-Neiße Landrat Harald Altekrüger und sein frisch gewählter Nachfolger Martin Heusler sowie die Forster Bürgermeisterin Simone Taubenek.

Fotos.: Lausitz Klinik Forst/Renate Kulick-Aldag