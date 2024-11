„fein gemacht“ – Mitgliederausstellung

Am 1. Dezember um 16:00 Uhr findet die Vernissage zur letzten Ausstellung des Kunstvereins Die Brücke Kleinmachnow e.V. in diesem Jahr statt. Gestaltet wird sie wie immer von den aktiven Mitgliedern des Vereins. Der Titel „fein gemacht!“ verteilt Vorschusslorbeeren an die 20 teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler und man darf auf ihre Ideen gespannt sein.

Die Ausstellung „fein gemacht!“ ist bis zum 5. Januar im Landarbeiterhaus am Zehlendorfer Damm 200 in Kleinmachnow jeweils samstags und sonntags von 14:00 bis 18:00 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Es stellen aus: Sigrid Aschayeri, Helga Maria Bonenkamp, Marianne Brose, Julia Ehrt IRainer Ehrt, Angela Freyer, Andrea J. Grote, Siegfried Gwosdz, Corinne Holthuizen-Habermann, Adrienne Kalisch, Bettina Lehfeldt, Ilona Manthey-Konyen, Wolfgang Meier-Kühn, Melinda, Kovacs-Mosbacher, Dorothea Neumann, Iris Nienstedt, Hanne Pluns, Frauke Schmidt-Theilig, Axel Wagner, Petra Wällstedt und Angela Wichmann.

Fotos: Die Brücke Kleinmachnow Kunstverein e.V.