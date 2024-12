49ers verlieren Krimi am 1. Advent

Für die TKS 49ers sollte es am 9. Spieltag der BARMER Basketball Bundesliga ProB wieder nichts mit dem Auswärtssieg sein. In einem hoch intensiven Spiel konnte sich der Gastgeber vom SC Rist Wedel am Ende durch einen Gamewinner 0,8 Sekunden vor Schluss mit 78:75 (38:35) durchsetzen. Somit werden die 49ers in der Tabelle von ebenjenen Wedelern überholt und rutschen auf den 11. Tabellenplatz.

Am 1. Advent entwickelte sich das Spiel der TKS 49ers gegen den SC Rist Wedel zu einem spannenden und intensiven Duell, bei dem sich beide Teams über die gesamte Spielzeit nichts schenkten. Nie konnte sich eine Mannschaft mit mehr als sechs Punkten absetzen, was die Bedeutung des Spiels für beide Seiten unterstrich – sowohl in Richtung Playoffs als auch im Abstiegskampf.

Die 49ers hielten bis zum Ende den Anschluss, auch wenn Wedel kurz vor Spielende mit fünf Punkten in Führung ging. Doch die 49ers kämpften sich zurück. Durch einen Steal, schnelle Punkte und einen Dreier von Andrii Kozhemiakin 10 Sekunden vor dem Ende konnte man noch einmal ausgleichen. Als dann alles nach Verlängerung aussah, traf Wedels Linus Hoffmann in der letzten Sekunde seinen insgesamt vierten Dreier und entschied somit das Spiel. Der Versuch der 49ers in den letzten 0,8 Sekunden verfehlte das Ziel. Linus Hoffmann war gleichzeitig mit 24 Punkten und 8 Rebounds der überragende Spieler auf Seiten der Gastgeber. Auch Niklas Krause (14 Punkte, 8 Assists, 6 Rebounds) und Camron Reece (11 Punkte, 13 Rebounds) überzeugten. Bei den 49ers stach Joshua Lübken heraus, der in 19 Minuten effektive 21 Punkte erzielte. Nach dem Spiel äußerte TKS-Headcoach Dorian Coppola: „Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht, aber wir haben ein, zwei entscheidende Sachen, die wir uns vorgenommen haben, nicht gut umgesetzt und das hat uns dann am Ende das Spiel gekostet.“

Schon nächsten Sonntag folgt das zweite Adventsspiel für das Team, dann jedoch wieder vor heimischem Publikum in Kleinmachnow. Zu Gast sind am 8. Dezember um 16 Uhr die EN Baskets Schwelm. Für TKS spielten: Joshua Lübken (21 Punkte), Kozhemiakin (11), Hildebrandt (9), Teucher (9), Müller (8), Hampl (8), Kamenov (6), Stegmann (3), Wagner, Peters.

Foto: TKS 49